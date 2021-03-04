Genç kadın girişimci devlet desteğiyle evinin çatı katını imalathaneye dönüştürdü

Giresun'un Piraziz ilçesinde genç kadın girişimci, devlet desteğiyle evinin çatı katını, fındık kırma, kavurma, ezme ve paketleme işlemlerinin yapıldığı imalathaneye dönüştürdü.

İlçenin Aydere Mahallesi'nde annesi Emine Öztürk ve kardeşi Damla Yıldız ile ürettiği fındık ve el yapımı mamullerin internet üzerinden satışını gerçekleştiren Demet Öztürk (30), üretim kapasitesini artırmak için araştırmalar yaptı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne başvuruda bulunan Öztürk'e, müdürlük tarafından yürütülen ve DOKAP tarafından finanse edilen Giresun İli Kırsal Gelir Kaynaklarının Çeşitlendirilmesi Projesi (GİRKAP) kapsamında destek verildi.

Kadın girişimci Öztürk'e fındık kavurma fırını ve ekipmanları, hamur yoğurma makinesi ve ekipmanları ile püre makinesi ve ekipmanları için hibe desteği yapıldı.

Vali Enver Ünlü, imalathaneyi ziyaret ederek, ekonomiye değer katan, fikirlere hayat veren ve her alanda harika işler çıkaran kadınları her zaman desteklediklerini söyledi.

Öztürk ve ailesini kutlayan Ünlü, "Yaptığı çalışmaları yerinde gördükten sonra bu tür girişimcilerin desteklenmesinin ve ekonomiye üretim bazlı girdilerin kazandırılmasının ne kadar önemli olduğuna da bir kez daha şahit olduk." dedi.

Ünlü, özellikle kadın girişimcilerin çoğalması ve kadınların üretime ve ekonomiye etkin şekilde katılmalarının sağlanmasını hedeflediklerini belirterek, "Başta kadın kooperatiflerimizin kurulması ve kendi üretimleriyle ayakta durabilecekleri faaliyetlere yönlendirilmeleri için bizler de devletin imkanlarından faydalanabilmeleri için onlara gerekli kolaylığı her zaman göstereceğiz." diye konuştu.

Demet Öztürk ise iyi tarım uygulamaları ve sürdürülebilir tarım yöntemi ile ürettikleri fındıkları katma değere dönüştürdüklerini aktardı.

Ailesiyle başladığı işte şu anda köydeki kadınlara da gelir sağlandığını dile getiren Öztürk, şunları kaydetti:

"Annemizin bizlere söylediği 'Kolaya kaçmayın, zordan korkmayın' sözüyle hareket edip dalından topladığımız fındıkların müşterilerimizin damaklarında tat bırakması için çalışıyoruz. Mottomuzu da annemizin bu sözleri belirledi. İyi tarım uygulamaları ve sürdürülebilir tarım yöntemi ile yetiştirdiğimiz fındıkları atölyemizde katma değere dönüştürüyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gültekin Yetgin