Genç kadın, eski erkek arkadaşı tarafından kalbinden vurularak öldürüldü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Genç kadın, eski erkek arkadaşı tarafından kalbinden vurularak öldürüldü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Genç kadın, eski erkek arkadaşı tarafından kalbinden vurularak öldürüldü

Aydın'da, bir çocuk annesi kadın, eski erkek arkadaşı tarafından evinin olduğu binanın kapısının önünde kalbine 4 kurşun sıkılarak öldürüldü.

Hamile genç kız, sokak ortasında 16 bıçak darbesiyle katledildi! 18'ine girdiği gün evleneceklerdi
Hamile genç kız, sokak ortasında 16 bıçak darbesiyle katledildi! 18'ine girdiği gün evleneceklerdi

Aydın'da, bir çocuk annesi kadın, eski erkek arkadaşı tarafından evinin olduğu binanın kapısının önünde kalbine 4 kurşun sıkılarak öldürüldü.

Acı olay, öğle saatlerinde Adnan Menderes Mahallesi 510 Sokak üzerinde bulunan bir apartmanın önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, daha önce bir evlilik yapıp ayrıldığı belirtilen bir kız çocuğu annesi 31 yaşındaki Necla Demirbaş, bir süre önce 25 yaşındaki O.G. ile birlikte yaşamaya başladı. Necla Demirbaş ile birlikte yaşadığı O.G.'nin arası açılınca Demirbaş'ın mahkemeye başvurup uzaklaştırma kararı aldırdığı öğrenildi. Bugün öğle saatlerinde 09 ADD 377 plakalı aracı ile daha önce birlikte yaşadığı Necla Demirbaş'ın evinin önüne gelen O.G., genç kadını yanında getirdiği tabanca kalbinden 4 el ateş etti. Daha sonra sokağa çıkan O.G. arabasının yanına gelince aynı silahı bu defa başına dayayıp tetiğe bastı. Necla Demirbaş ile O.G. ayrı ayrı ambulanslarla ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılırken, Necla Demirbaş hayatını kaybetti, O.G.'nin de durumunun ağır olduğu ve şu anda cihaza bağlı olarak yaşadığı öğrenildi. - AYDIN

Genç kadın, eski erkek arkadaşı tarafından kalbinden vurularak öldürüldü
Genç kadın, eski erkek arkadaşı tarafından kalbinden vurularak öldürüldü
Genç kadın, eski erkek arkadaşı tarafından kalbinden vurularak öldürüldü
Genç kadın, eski erkek arkadaşı tarafından kalbinden vurularak öldürüldü
Genç kadın, eski erkek arkadaşı tarafından kalbinden vurularak öldürüldü
Genç kadın, eski erkek arkadaşı tarafından kalbinden vurularak öldürüldü
Genç kadın, eski erkek arkadaşı tarafından kalbinden vurularak öldürüldü
Genç kadın, eski erkek arkadaşı tarafından kalbinden vurularak öldürüldü
Genç kadın, eski erkek arkadaşı tarafından kalbinden vurularak öldürüldü
Genç kadın, eski erkek arkadaşı tarafından kalbinden vurularak öldürüldü
Genç kadın, eski erkek arkadaşı tarafından kalbinden vurularak öldürüldü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Meral Akşener Vladimir Putin Mevlüt Çavuşoğlu Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Ezgi Mola Aleyna Tilki Cemal Can Canseven Farah Zeynep Abdullah
Spor Cenk Tosun Fatih Terim Mesut Bakkal Abdullah Avcı Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Adana Karaman
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Genç kadın, eski erkek arkadaşı tarafından kalbinden vurularak öldürüldü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.3.2021 16:44:32. #1.14#
title