Genç kadın, başından vurulmuş halde bulundu
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Genç kadın, başından vurulmuş halde bulundu

Genç kadın, başından vurulmuş halde bulundu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İzmir Konak'ta erkek arkadaşı olduğu iddia edilen Muhammet S.'nin (25) yanında Muhammet S.'ye ait silahla başından vurulmuş halde bulunan Şenay A.'nın (22) tedavisi devam ediyor.

İzmir Konak'ta erkek arkadaşı olduğu iddia edilen Muhammet S.'nin (25) yanında Muhammet S.'ye ait silahla başından vurulmuş halde bulunan Şenay A.'nın (22) tedavisi devam ediyor. Olayın intihar olup olmadığı araştırılırken, Muhammet S. ise tutuklandı.

Olay, 4 Ağustos akşamı İzmir Konak'ta bulunan bir otelde meydana geldi. Otel odasından silah sesinin duyulması üzerine durum polis ve sağlık ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, bir erkeğin yanında başından vurulmuş halde bir kadının görülmesi üzerine kadını hemen ambulansla hastaneye sevk etti. Yapılan incelemede, erkeğin kasten yaralama, gasp, mala zarar verme, hırsızlık suçlarından kayıtları bulunan 25 yaşındaki Muhammet S., kadının ise 22 yaşındaki Şenay A. olduğu, olayda kullanılan silahın da Muhammet S.'ye ait olduğu tespit edildi. Şenay A.'nın, Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesinin yoğun bakım servisindeki tedavisi sürerken, Muhammet S. ise tutuklandı. Olayın intihar olup olmadığı araştırılıyor.

İntihar şüphesi

Otel yetkilisinin ifadesinde; silah sesini duyduğunu, hemen yukarı çıkmak için hareketlendiği anda Muhammet S. isimli şahsın kucağında Şenay A. isimli şahsı yaralı olarak çıkardığını söylediği öğrenildi. Muhammet S.'nin ifadesinde ise olayda kullanılan silahın kendisine ait olduğunu, silahını yanına koyduğunu, Şenay A. ile tartıştıklarını, bu sırada Şenay A.'nın silahı alarak kendi kafasına ateş ettiğini belirttiği öğrenildi. İşyerinin kayıtları ve kamera kayıtları incelendiğinde odaya dört kişi olarak giriş yapıldığı, diğer iki şahsın daha önce odadan çıkış yaptığı belirlenirken, oda içerisinde bir adet 7.65 boş kovan silah olduğu tespit edildi. - İZMİR

Genç kadın, başından vurulmuş halde bulundu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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