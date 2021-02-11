Genç kadın balkondan düştü; kaldırımda yürüyen kişi, saniyelerle kurtuldu (2)
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Genç kadın balkondan düştü; kaldırımda yürüyen kişi, saniyelerle kurtuldu (2)

11.02.2021 17:55 | Son Güncelleme: 11.02.2021 18:05
Genç kadın balkondan düştü; kaldırımda yürüyen kişi, saniyelerle kurtuldu (2)

'1-2 SANİYEYLE KURTULDU'Manavgat'ta Sibel G.'nin kilitli kaldığı birinci kattaki dairenin balkonundan aşağı inmeye çalışırken dengesini kaybedip, kaldırıma düştüğü anların görgü tanığı İbrahim Boztaş, yaşananları Demirören Haber Ajansı'na anlattı.

'1-2 SANİYEYLE KURTULDU'

Manavgat'ta Sibel G.'nin kilitli kaldığı birinci kattaki dairenin balkonundan aşağı inmeye çalışırken dengesini kaybedip, kaldırıma düştüğü anların görgü tanığı İbrahim Boztaş, yaşananları Demirören Haber Ajansı'na anlattı. Olayın olduğu sırada iş yerinin önünde beklediğini söyleyen İbrahim Boztaş, "Karşı balkona çıkan bir kadın demirlere tutunarak sarkmaya başladı. Bu sırada artık eli mi kaydı ne olduğunu bilmiyorum bir anda düştü. Bu esnada kaldırımda biri vardı 1-2 saniyeyle kurtuldu" dedi.

'BALKONDAN ATLAYAYIM DİYE DÜŞÜNDÜM'Olayın ardından hemen kadına yardıma gittiklerini kaydeden İbrahim Boztaş, şöyle konuştu:

"Hemen ambulans çağırdık, polise haber verdik. Kadını hastaneye götürdüler. Bildiğim kadarıyla taburcu edilmiş. Olayın olduğu sırada kadına ne olduğunu sorduk, 'Bu daire ağabeyimin arkadaşının dairesi. Ben aslında Bayır'da kalıyorum. Kapıyı kilitleyip gitmişler, benim de çıkmam lazımdı, balkondan atlayayım diye düşündüm' dedi."

Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya),


Genç kadın balkondan düştü; kaldırımda yürüyen kişi, saniyelerle kurtuldu (2)
Genç kadın balkondan düştü; kaldırımda yürüyen kişi, saniyelerle kurtuldu (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mithat ABAKAN

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özcan Özel Pervin Buldan Meral Akşener Mehmet Ali Çelebi Temel Karamollaoğlu
Magazin Alişan Acun Ilıcalı Bülent Serttaş Mehmet Ali Erbil
Spor Cenk Tosun Metin Oktay Tolga Ciğerci Ahmet Nur Çebi İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kar Milli England İntihar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Genç kadın balkondan düştü; kaldırımda yürüyen kişi, saniyelerle kurtuldu (2) - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.2.2021 18:09:48. #1.16#
title