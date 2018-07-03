Genç Kadın, Aldatan Kocasının Cinsel Organını Palayla Kesti!

Tayland'ın Si Racha kentinde yaşayan genç kadın, kendisini aldatan kocasının cinsel organını palayla kesti. Adamın cinsel organı sağlık ekipleri tarafından bahçede bulundu. Kocasının cinsel organını kesen 24 yaşındaki Karuna Sanusan, "öfkeden deliye döndüm" dedi.

GENÇ ADAMIN CİNSEL ORGANI BAHÇEDE BULUNDU

40 yaşındaki kocası Siripan'ın uykuya dalmasını bekleyen kadın, 30 santimetrelik palayla yatağa doğru ilerledi.Kocası ne olup bittiğini anlamadan penisini kesen kadın, organı pencereden dışarı attı.Acı içinde çığlık atan kocanın sesini duyan komşular, ambulans çağırdı ve yaralı adam hastaneye kaldırıldı.Bahçede bulunan kopmuş penis ameliyatla yeniden takılmak istendi ancak operasyon başarısız oldu.

"ÖFKEDEN DELİYE DÖNDÜM"

Kamboçya Sanusan, tutuklandı. Kadın, "Kocam ve ben organik sebze meyve satıyoruz. Şüphelendim, birçok kadınla flört ettiğini görüyordum. Başka bir kadına gizlice gittiğini keşfettim. Bu öfkeden deliye dönmeme yol açtı" dedi.