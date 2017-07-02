Genç Judocular Şampiyonaya Manisa'da Hazırlanıyor

Genç Kızlar Judo Milli Takımı, Balkan Şampiyonası ve Avrupa Kupası hazırlıklarını Manisa'nın Salihli ilçesinde sürdürüyor.



Ay-yıldızlı takım, 8-9 Temmuz tarihlerinde Bulgaristan'da düzenlenecek Balkan Şampiyonası ile 28-29 Temmuz tarihlerinde Almanya'da yapılacak Avrupa Kupası'nın hazırlıklarına devam ediyor.



Genç Kızlar Judo Milli Takımı Antrenörü Oktay Ayaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada güzel bir kamp süreci geçirdiğini belirterek, organizasyonlarda Türkiye'ye altın madalya kazandırmak istediklerini söyledi.



Ayaz, Salihli'deki kamp programının 6 Temmuz'a kadar devam edeceğini ifade ederek, şunları kaydetti:



"Kampımızın sonunda ilk etapta 8-9 Temmuz tarihlerinde Bulgaristan'da düzenlenecek Balkan Şampiyonası'na katılacağız. Şampiyonanın ardından tekrar Salihli'de kampa girip 28-29 Temmuz'da Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenecek Avrupa Kupası hazırlıklarına devam edeceğiz. Hedefimiz, hem Balkan Şampiyonası'nda hem de Avrupa Kupası'nda Türkiye'yi en iyi şekilde temsil edip, ay yıldızlı bayrağımızı dalgalandırmaktır."



Takımda gerek Avrupa gerekse dünya dereceleri yapmış sporcuların olduğuna dikkati çeken Ayaz, "Genç kızlarda iddialıyız. Güçlü ve hedefleri olan bir takımız. Birbirinden değerli 16 sporcuya sahibiz." diye konuştu.



Sporculardan Melisa Çakmak ise güçlü bir takım olduklarını aktararak, "Balkan Şampiyonası'nda madalyalar almak istiyoruz. Daha sonra da gerek Avrupa gerekse dünya dereceleri ile başarılarımızı taçlandırmak istiyoruz. Takım olarak çok iyi anlaşıyoruz. Bu çok önemli. Önemli başarılara imza atacağımıza inanıyoruz." ifadelerini kullandı.