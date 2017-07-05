Genç Judocular Balkan Şampiyonası'na Hazır

Bulgaristan'da düzenlenecek Balkan Gençler Judo Şampiyonası'na katılacak erkek ve kadın milli takımlarının kadrosu belirlendi.



Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Milli Takımlar Koordinatörü Haldun Efemgil'in denetiminde Erkek Milli Takımı İzmir'de, Kadın Milli Takımı ise Manisa'da hazırlık dönemini tamamladı.



Milliler, Pazarcık kentinde 7-9 Temmuz tarihlerinde organize edilecek şampiyonaya katılmak üzere yarın İzmir'den kara yoluyla Bulgaristan'a hareket edecek.



Balkan Şampiyonası'nda mücadele edecek milli takım kadrosu şöyle:



Genç kadınlar: Merve Koçer, Çiçek Akyüz (44 kilo), Tuğçe Beder, Melisa Çakmaklı (48 kilo), Çiçek Tatar, Merve Taş (52 kilo), Meltem Dindar, Şeyma Özerler (57 kilo), Deniz Yılmaz, Sevgi Gezer (63 kilo), Semanur Erdoğan, Gülsüm Küçükyazıcı (70 kilo), Nurbanu Güngör, Çiğdem Bora (78 kilo), Kübranur Esir, Yaren Nur Kaya (Artı 78 kilo)



Genç erkekler: Oğuzhan Özışık, Buhari Yıldırım (55 kilo), Veysi Atabey, Samet Kumtaş (60 kilo), Cengizhan Dönmez, Uğurcan Zehir (66 kilo), Bilal Çiloğlu, Hasan Büyükeser (73 kilo), Ata Tuncer, Recep Çimen (81 kilo), İlhami Genç (90 kilo), Furkan Güner (Artı 100 kilo)