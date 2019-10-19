Genç judocu Mert Şişmanlar, dünya üçüncüsü oldu

Fas'ta düzenlenen Dünya Gençler Judo Şampiyonası'nda erkekler 100 kiloda Mert Şişmanlar, bronz madalya kazandı.

19.10.2019 20:22
Genç judocu Mert Şişmanlar, dünya üçüncüsü oldu

Fas'ta düzenlenen Dünya Gençler Judo Şampiyonası'nda erkekler 100 kiloda Mert Şişmanlar, bronz madalya kazandı.

Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamada, Fas'ın Marakeş şehrindeki şampiyonada ferdi müsabakaların son gününde tatamiye çıkan Mert Şişmanlar'ın dünya üçüncüsü olduğu belirtildi.

Genç judocunun bronz madalya maçında Danimarkalı Mathias Madsen'i yendiği ifade edildi.

Kadınlar +78 kiloda tatamiye çıkan Kübranur Esir'in beşinci olduğu şampiyonada, erkekler 100 kiloda Ömer Kemal Aydın'ın ilk maçını kaybederek elendiği kaydedildi.

Kaynak: AA
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