Genç İyilik'ten yeni tip koronavirüs farkındalık videosu
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Genç İyilik'ten yeni tip koronavirüs farkındalık videosu

Genç İyilik, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında farkındalık oluşturmak için Türkiye'nin 81 ilindeki gönüllüleriyle bir video çalışması gerçekleştirdi.

24.03.2020 20:50 | Son Güncelleme: 24.03.2020 20:52
Genç İyilik'ten yeni tip koronavirüs farkındalık videosu

Genç İyilik, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında farkındalık oluşturmak için Türkiye'nin 81 ilindeki gönüllüleriyle bir video çalışması gerçekleştirdi.

Genç İyilik'ten yapılan açıklamda, yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında devletin, başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere tüm bakanlıklar, belediyeler, kurum-kuruluşlar ve şirketleri teyakkuza geçirdiği belirtilerek, uzmanların tüm bu kurumsal mücadelenin yanında bireysel mücadele ve?farkındalığında çok önemli olduğunu vurguladığı ifade edildi.

Açıklamada, buna yönelik olarak özellikle sosyal medyada birçok kişi ve grubun çeşitli paylaşımlar yaptığına dikkat çekilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Bizler de Genç İyilik olarak, ülkemizin 81 ilindeki gönüllülerimizle farkındalık oluşturmak adına bir video çalışması gerçekleştirdik. 'Hem?kendi sağlığın hem de sevdiklerinin sağlığı için #EvdekalTürkiye Sağlıklı bir gelecek bizim elimizde' dedik. Her bir arkadaşımıza salgınla mücadelede alınması gereken önlemleri ve neler yapılmasını gerektiğini hatırlatan cümleler söylettik. Ortaya Türkiyemiz'in?doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine uzanan hatta yurtdışında yaşayan arkadaşlarımızın da katıldığı güzel bir çalışma çıktı."

Açıklamada, öncelikle gençlere ve büyüklere tekrar bir hatırlatma yapmak istendiği dile getirilerek, "Virüs kendi başına değil, bizim sayemizde bulaşıyor ve hiçbir virüs alacağımız önlemlerden daha güçlü değil. Sağlıklı bir gelecek bizim elimizde. Yetkililerin?ve uzmanların söylediklerine kulak vererek, kişisel önlemlerimizi alarak, dayanışma içinde hareket ederek bu geleceği bizler hep birlikte inşa edeceğiz." değerlendirmesi yapıldı.

Genç İyilik'ten yeni tip koronavirüs farkındalık videosu

Kaynak: AA

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Genç İyilik'ten yeni tip koronavirüs farkındalık videosu

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