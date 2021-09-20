Genç işsizliğe karşı başlatılan Girişimcilik Kampları 500 Bin TL hibe almaya hak kazandı

Hibe kapsamında 2022-2024 yılları arasında 8 kamp yapılacak.

3 üniversitesi ile bir öğrenci ve gençlik şehri olan Eskişehir'e, Türkiye Belediyeler Birliği'nden ödül geldi. Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ile Türkiye Kalite Derneği (KalDer) arasında imzalanan eğitsel işbirliği protokolü kapsamında 18-35 yaş arası gençler, doğa ile iç içe 3 gün süren Girişimcilik Kamplarında, alanında uzman isimlerle bir araya gelmişti. Han İlçesi'nde dört kez yapılan kamplarda gençlere "Girişimcilik, Sosyal Girişimcilik" başta olmak üzere birçok konuda eğitimler verildi. Özellikle 2019 yılı sonunda başlayan Covid-19 salgını tüm dünyayı etkileyen küresel, ekonomik ve sosyal bir krize dönüşürken, genç işsizlik konusunun önemi bir kat daha arttı. Genç işsizlikle mücadele kapsamında başlatılan Girişimcilik Kampı Projesi ise bu süreçte başarıyla tamamlandı. Genç işsizliğe karşı yapılan proje kapsamında gençler girişimciliğe teşvik edilirken, aynı zamanda doğal ortamda sosyal bir çalışmanın içerisinde yer aldı. Ücretsiz yapılan kampların ulaşım, yemek ve diğer giderlerini Eskişehir Büyükşehir Belediyesi karşılarken, KalDer ise eğitmen desteğinde bulundu.

Eskişehir Girişimcilik Kampları, Türkiye Belediyeler Birliği'nin (TBB) gençlerin karar alma süreçlerine katılımı amacıyla düzenlenenGenç Dostu Şehirler Fikir ve Proje Yarışması'nda toplamda 224 belediye, 262 farklı projeyle yer aldı. Buna göre Büyükşehir Gençlik Merkezi'nin Girişimcilik Kampı Projesi en başarılı projeler arasında yer alarak 500 bin TL hibe almaya hak kazandı. Konuyla ilgili gelecek günlerde İstanbul'da yapılacak törenle ödül Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'ne verilecek.

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