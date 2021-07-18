Genç işletmeci Gönder ünlü kervanını Diyarbakır'dan geçirecek
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Genç işletmeci Gönder ünlü kervanını Diyarbakır'dan geçirecek

Genç işletmeci Gönder ünlü kervanını Diyarbakır'dan geçirecek
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Magazin

Diyarbakır'da VDA grup olarak eğlence sektörüne yenilikler katan genç işletmeci Azad Gönder, ünlü şarkıcı kervanının Diyarbakır'dan geçirecek dev projelere imza atmaya başladı.

Diyarbakır'da VDA grup olarak eğlence sektörüne yenilikler katan genç işletmeci Azad Gönder, ünlü şarkıcı kervanının Diyarbakır'dan geçirecek dev projelere imza atmaya başladı.

Diyarbakır'da doğup büyüyen ve 3 yıl önce ilk açtığı eğlence merkezi ile vatandaşların beğenisini kazanan genç işletmeci Azad Gönder, milyonluk yatırımla yeni eğlence mekanlarını Diyarbakır'a kazandırmıştı. Gönder, şimdilerde ise dolu dolu vatandaşların eğlenmesi için ünlü şarkıcılarla anlaşmalar yaparak turnikeye başladı. Her kesime hitap edecek olan sanatçıların geleceğini kaydeden Gönder, "Biz Diyarbakır için buradayız, burada sahne almayan ünlü bırakmayacağız ve vatandaşlarımızı da o sahnelerden mahrum bırakmayarak dolu dolu eğlenceli vakit geçirmeleri için çalışmalara hızla devam edeceğiz. Fatih Yürek, Mustafa Keser ve Linet ile anlaştık inşallah kısa sürede sahnelerde yerlerini alarak Diyarbakır'ın huzuruna huzur katacaklar" dedi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Genç işletmeci Gönder ünlü kervanını Diyarbakır'dan geçirecek - Haberler Magazin
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