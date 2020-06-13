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Genç işadamı Ateş Ahlatçı: "Korona süreci, Türkiye'nin esnek ve dinamik yapısını dünyaya gösterdi"

Finans, otomotiv, enerji ve altın sektöründe faaliyet gösteren Ahlatçı Holding Yönetim Kurulu Üyesi Ateş Ahlatçı, yaşanan korona virüs pandemi sürecinin Türkiye'nin felaket senaryolarına karşı ne derece önemli esnek ve dinamik reflekslere sahip olduğunu bir kez daha gösterdiğini söyledi.

Genç işadamı Ateş Ahlatçı:
13.06.2020 08:39 | Son Güncelleme: 13.06.2020 08:43

Finans, otomotiv, enerji ve altın sektöründe faaliyet gösteren Ahlatçı Holding Yönetim Kurulu Üyesi Ateş Ahlatçı, yaşanan korona virüs pandemi sürecinin Türkiye'nin felaket senaryolarına karşı ne derece önemli esnek ve dinamik reflekslere sahip olduğunu bir kez daha gösterdiğini söyledi.

Son 7 yıldır iş dünyası olarak çeşitli kritik süreçlerden geçtiklerini, 2018 yılında yaşanan kur şokundan günümüze Türkiye ekonomisinin aldığı sert darbelere rağmen dik durmayı başardığını ve ekonomimizi daha dayanıklı bir yapıya kavuşturduğunu belirten genç işadamı Ateş Ahlatçı, " Önümüzdeki kritik süreci de akılla ve serinkanlılıkla ülkemizin atlatacağına iş adamları olarak inancımız tam" dedi.

"Bu süreçten karlı çıkmak Türkiye adına mümkündür"

Türkiye'nin pandemi öncesi hedefinin yüzde 5 büyüme, yüzde 10-12 arası işsizlik ve yüzde 8,5 enflasyon olduğunu hatırlatan Ateş Ahlatçı,

"Bu süreçten karlı çıkmak Türkiye adına mümkündür. Otomotiv, tekstil gibi ihracat lokomotifi olduğumuz sektörlerimizde bir daralma yaşanacak ama uzun vadede bu sürecin kazananı Türkiye olacaktır. Bu süreçte kopan tedarik zincirlerinin yeniden sağlamlaştırılması gerekli. Yakın mesafeden tedarikçilere sahip olmanın önemini bir kez daha gördük. İşletme sahibi her bireyin oto kontrolünü yapması ve sisteme yardımcı olmak için çalışması gerekiyor. Kamu başta olmak üzere herkes tasarrufa yönelmeli" şeklinde konuştu.

Ateş Ahlatçı, korona virüs sürecinde Türkiye'nin modern sağlık altyapı ve tesis yatırımlarının karşılığını aldığını, tüm dünyaya örnek bir performans ortaya koyduğunu, üstüne 80'den fazla ülkeye maske ve sağlık malzemeleri yardımı ile de uzun vadeli çok stratejik bir yatırım yaptığını da sözlerine ekledi. - HATAY

Kaynak: İHA

Ekonomi Manşet

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