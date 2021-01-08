Genç iş insanı Umutcan Aksoy'dan ihtiyaç sahibi ailelere yardım eli

İş adamı Mehmet Şirin Aksoy'un oğlu olan Umutcan Aksoy, hukuk okuyarak geleceğin savcısı olma yolunda emin adımlarla ilerlerken birçok sosyal sorumluluk projesine de imza atıyor.

"DEĞERLİ BİR İNSAN OLMAYA ÇALIŞTIM"

Adana'da ikamet eden Mardinli hayırsever genç iş insanı Umutcan Aksoy, son olarak dostlarının da fikirlerini alarak, ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılmak üzere çok sayıda gıda, yakacak ve çocuklara kıyafet yardımı yaptı. Konuyla ilgili kısa bir değerlendirme yapan Aksoy, "Başarılı bir insan olmadan ziyade, değerli bir insan olmaya çalıştım. Başarılı bir insan, hayattan verdiğinden fazlasını alır, değerli bir insan ise hayattan aldığından fazlasını verir. Hayatımda önemle değer verdiğim bir yapım vardır, oda ezgin halk insanlarına kendimi adamamdır" dedi.

"ÖMRÜM YETTİKÇE YARDIMLARIMIZ DEVAM EDECEK"

Açıklamasının devamında "Bu tür yardımlarımız ömrüm yettiğince devam edecektir" diyen Aksoy, şöyle devam etti: "Ben, aile büyüklerimden aldığım örf ve adet ile ilerleyerek her daim yolumu doğru ve düzgün bir şekilde çizdim. Üzerinde durduğum birçok projem var. İnşallah bunları ilerleyen zamanlarda da basın ile paylaşacağım. Aynı zamanda dün itibarı ile Adana'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 93. Yıl dönümü olan 5 Ocak tarihi, başta tüm Adanalılar olmak üzere milletimizin bir bayramıdır. Bütün Adanalı hemşerilerimin de bayramını kutluyorum."