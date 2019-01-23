“Genç iş gücü en büyük hazine”
Bursa Ticaret Borsası (BTB) Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un açıkladığı İşbaşı Eğitim Programlarında günlük zaruri gider olarak adlandırılan ödeme miktarlarının arttırılmasını değerlendirdi.
Bursa Ticaret Borsası (BTB) Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un açıkladığı İşbaşı Eğitim Programlarında günlük zaruri gider olarak adlandırılan ödeme miktarlarının arttırılmasını değerlendirdi.
Kaynak: Dunya.com