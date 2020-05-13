Genç iş adamları dijitalleşmeye önem veriyor Korona virüs salgını sonrası tüm dünyada dijitalleşmenin öneminin arttığını kaydeden Manisa Genç İş Adamları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Halil Ağırbaşlı, dernek olarak başlangıç tedbirlerine ilaveten, daha kapsayıcı ve detaylı dijitalleşme tedbirleri noktasında çalışmalarına hız...

Korona virüs salgını sonrası tüm dünyada dijitalleşmenin öneminin arttığını kaydeden Manisa Genç İş Adamları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Halil Ağırbaşlı, dernek olarak başlangıç tedbirlerine ilaveten, daha kapsayıcı ve detaylı dijitalleşme tedbirleri noktasında çalışmalarına hız verdiklerini belirtti.

"Covid-19 salgınından sonra fark edilen ve dünya toplumlarının daha çok önem vermeye başladığı kavram hiç şüphesiz ki dijitalleşmenin önemi olmuştur." diyen MAGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Halil Ağırbaşlı, "Söz konusu salgının devam etmesi süresince ve Covid-19 salgını önlendikten sonra bile insanların eskisi gibi yakın temas kurmadan ilişkilerini sürdürecek olmaları tahmin edilebilir bir durumdur. Zira bu yeni hareket tarzı, Covid-19'dan muzdarip olan dünya toplumlarının, muhtemel başka bir salgından bu raddede etkilenmek istemeyişlerinden kaynaklanacaktır. O halde daha önceki alışkanlıklarımızdan ziyade, yeni hal ve şartlara uygun olarak dijitalleşmeye önem vermek bizler için bir öncelik haline gelmiştir. Manisa Genç İş Adamları Derneği olarak öncelikle yönetim kurulu toplantılarımızı dijital ortama taşımış bulunmaktayız. Kararlarımızı bu surette alıyor; mümkün olması durumunda resmi imzaları elektronik imza ile gerçekleştiriyoruz. Bunun dışında ticari hayatımızda müzakere, görüşme, teklif ve kabul gibi işlemleri de azami ölçüde dijital ortamda icra ediyoruz. Dijitalleşmeye yönelik söz konusu başlangıç tedbirlerine ilaveten, daha kapsayıcı ve detaylı dijitalleşme tedbirleri noktasında çalışmalarımıza hız verdik. Artık pazarlama, ürün gönderimi ve tahsilat gibi işlemleri de dijital ortamda yapabilmek adına gerekli altyapıları tesis etmeye önem veriyoruz." dedi.

Salgının etkilerinin bir an önce ortadan kalkmasını temenni eden Ağırbaşlı, "İnsanlığın yeniden huzurlu günlerine kavuşmasını canı gönülden arzu ediyor; bu süreçte aldığı etkin ve hızlı tedbirler ile dünyada gıpta edilen devletimize ve yöneticilerimize şükranlarımızı sunuyoruz." diye konuştu. - MANİSA

Kaynak: İHA