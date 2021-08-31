Genç İş Adamı Berker Bülbüloğlu Kimdir?

Genç iş adamı Berker Bülbüloğlu'nun hayatı merak konusu oldu. İnşaat ve otelcilik sektörünün en çok merak edilen isimlerinden biri haline gelen Berker Bülbüloğlu kimdir, kaç yaşındadır gibi sorular internet üzerinden araştırılmaya devam ediyor. Genç iş adamının yaşamına dair detaylı bilgilere ulaşmak isteyenler, Berker Bülbüloğlu'nun iş dünyasındaki faaliyetlerini de yakından takip ediyor. Genç iş adamı Berker Bülbüloğlu kimdir?

Berker Bülbüloğlu Kimdir?

Ankara'da dünyaya gelen Berker Bülbüloğlu, iş dünyasının sevilen ve öne çıkan isimlerinden biri haline geldi. 1988 yılında doğan Berker Bülbüloğlu, ilk, orta ve lise eğitimini Ankara'da ODTÜ Koleji'nde tamamladı. Bu eğitimlerinden başarılı bir şekilde mezun olduktan sonra eğitim için yurt dışını tercih eden Berker Bülbüloğlu lisans eğitimi için Amerika Birleşik Devletleri'ni seçti.

İş sektörünün parlayan yıldızlarından biri haline gelen Berker Bülbüloğlu, Los Angeles Devry Üniversitesi'nden 2013 yılında mezun olduktan sonra iş hayatına atıldı. Berker Bülbüloğlu, günümüzde Bülbüloğlu Holding grubunda başarılı bir şekilde yöneticilik yapmayı sürdürüyor. Grubun otelcilik ve inşaat faaliyetlerinden sorumlu olan genç iş adamı, bu zamana kadar ortaya koyduğu başarılı projeler ile adından sık sık söz ettirmeye devam ediyor. İnşaat sektöründe genç iş adamları arasında yer alan Berker Bülbüloğlu'nun tamamladığı başarılı projelerin sayısı her geçen gün artıyor.

Bülbüloğlu İnşaat ve Otelcilik

Otelcilik ve inşaat alanındaki faaliyetlerin yöneticiliğini yapan Berker Bülbüloğlu, hala grubun yönetim kurulu üyeliği görevine devam etmektedir. Bu zamana kadar otelcilik ve inşaat sektöründe önemli projeleri tamamlayan ekipte yer alan ünlü iş adamı, son olarak Holiday Inn Kavaklıdere oteliyle dikkatleri üzerine çekti. Bunun ardından gruba bir de Crowne Plaza Ankara otelini kazandırmasıyla sektörde adından sık sık söz ettiriyor.

Geniş bir faaliyet alanı içinde otelcilik ve inşaat işlerinden sorumlu yönetim işlerini yerine getiren Berker Bülbüloğlu'nun hayatı merak ediliyor. Türkiye'nin en başarılı genç iş adamları arasında gösterilen Berker Bülbüloğlu'nun nerede doğduğu ve kaç yaşında olduğu araştırılıyor. Ankara'da 1988 yılında dünyaya gelen Berker Bülbüloğlu'nun otelcilik ve inşaat alanındaki faaliyetlerini sürdürüyor.

Kaynak: Bültenler