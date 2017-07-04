Genç Iletişimcilerden Aa'ya Ziyaret

Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğünce (BYEGM) düzenlenen "5. Genç İletişimciler Buluşması" programı kapsamında, Akdeniz Üniversitesinden gelen 29 öğrenci, Anadolu Ajansı'na (AA) ziyarette bulundu.



Ziyarette, AA Kurumsal İletişim Direktörü Esra Kireçci, öğrenci ve beraberindeki akademisyenlere AA'nın kurumsal yapısı, faaliyetleri ve işleyişi hakkında bilgi verdi.



AA'nın Arapça, İngilizce, Kürtçe dahil olmak üzere 11 farklı dilde yaptığı kaliteli haber ve fotoğraflarıyla dünyadaki marka değerini ve etkinliğini artırdığına dikkati çeken Kireçci, AA'nın dünyanın önde gelen ilk 10 haber ajansı içerisinde olduğunu vurguladı.



Ajansın tarihi ve misyonu hakkında öğrencilere detaylı bilgiler aktaran Kireçci, Anadolu'nun sesini dünyaya duyurmak amacıyla 1920'de Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla kurulan AA'nın 35 ülkede ofisi, 90'dan fazla ülkede de temsilciliği bulunduğunu belirtti.



Kireçci, "Her gün gazetelerde kullanılan haberlerin yüzde 40'ı, fotoğrafların yüzde 63'ü AA tarafından üretiliyor. İnternet sitelerinde özel haberlerimizin yüzde 89'u, rutin haberlerimizin yüzde 88'i yer buluyor." dedi



AA'nın sektöre sürekli yenilikler getiren bir kurum özelliği taşıdığını ifade eden Kireçci, AA'nın Türk medyasında ilk olma özelliğini taşıyan "Haber Akademisi"ni kurduğunu da söyledi.



Bunun genç iletişimcilerle ilgili bir konu olduğuna dikkati çeken Kireçci, "Haber Akademisi'nde eğitimler düzenleniyor. Mezun arkadaşlar arasında başarılı bulunanlar işe alınabiliyor ama bu bir vaat değil. Dolayısıyla AA'da işe başlamak için seçeneklerden bir tanesi bu olabilir. Burada hem teorik hem pratik anlamda birçok alanda eğitimler veriliyor." dedi.



Esra Kireçci, savaş ve afet gibi zorlu durumlarda görev yapabilecek muhabirler yetiştirmek amacıyla dünyada sayılı merkezde verilen "Savaş Muhabirliği Eğitimi"nin de AA tarafından yapıldığını kaydetti.