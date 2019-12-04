Genç iletişimcilerden AA'ya ziyaret

04.12.2019 13:14 | Son Güncelleme: 04.12.2019 13:14

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Meslek Yüksekokulu Radyo ve Televizyon Programcılığı öğrencileri, Anadolu Ajansı (AA) Van Bölge Müdürlüğünü ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

AA Bölge Müdürü İbrahim Yakut'un AA'nın genel çalışmaları hakkında bilgiler aktardığı öğrenciler, muhabirlerden haber yazımı ile fotoğraf ve görüntü çekimleri hakkında teknik bilgiler aldı.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Yakut, benzer programların öğrencilerin mesleki alanda kendilerini geliştirmelerine büyük katkı sağlayacağını aktardı.

Öğrenciler de gazetecilikle ilgili AA'dan çok önemli bilgiler edindiklerini ifade etti.

Kaynak: AA