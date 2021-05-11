Genç iletişimciler "İletişim Araştırmaları Sohbetleri"nde bir araya gelecek
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Genç iletişimciler "İletişim Araştırmaları Sohbetleri"nde bir araya gelecek

Genç iletişimciler 'İletişim Araştırmaları Sohbetleri'nde bir araya gelecek
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Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencileri "İletişim Araştırmaları Sohbetleri" kapsamında bir araya gelecek.

Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler Bölümü öğrencileri, moderatörlüğünü Doç. Dr. H. Aydan Bilgilier yaptığı "İletişim Araştırmaları Sohbetleri" kapsamında bir araya gelecek. Araştırma Yöntemleri dersi kapsamında yapılacak olan program, 14 Mayıs Çarşamba günü 18.30 – 19.30 saatleri arasında Microsoft Teams üzerinden gerçekleştirilecek. Etkinlikte konuşmacı olarak İSTAR Araştırma & Eğitim Kurucu Ortağı ve Kantitatif Yöntemeler Takım Lideri Murat Bayazıt yer alacak.

İLEDAK tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda akredite edilerek eğitim kalitesini tescillendiren EÜ İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. H. Aydan Bilgilier'in verdiği, iletişim öğrencilerinin yöntem bilimini öğrenip uygulamaları noktasında son derece önem araz eden "Araştırma Yöntemleri" dersi kapsamında "İletişim Araştırmaları Sohbetleri" etkinliği düzenlenecek.

İletişim öğrencilerin sektör profesyonelleri ile sık sık aynı projede yer almalarının öneminden bahseden Doç. Dr. Bilgilier, üniversite - sektör birlikteliklerinin gerekli olduğunun altını çizerek, titizlikle hazırlanan etkinlik içeriğinden heyecan duyduğunu ve öğrenciler açısından faydalı olacağını belirtti. Etkinlik kapsamında konuşmacı olarak ise Türkiye'nin en aktif online istatistik eğitimi veren kurumlarından İSTAR Araştırma & Eğitim'in Kurucu Ortağı ve Kantitatif Yöntemler Takım Lideri Murat Bayazıt, katılım sağlayacak.

Yöntem bilim bilgisinin hemen hemen her sektörde uygulandığını belirten Bayazıt, etkinlik kapsamında üniversite öğrencileriyle bir araya gelmekten memnuniyet ve mutluluk duyduğunu dile getirdi.

Kaynak: Bültenler

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