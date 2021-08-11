"Genç İlçemize Hayırlı Olsun"

Valimiz Kadir Ekinci'nin eğitim alanında ihtiyaç duyulan okul binalarının ilimize kazandırılması çabaları devam ediyor.

Valimiz Kadir Ekinci'nin eğitim alanında ihtiyaç duyulan okul binalarının ilimize kazandırılması çabaları devam ediyor.

Bir yandan depreme karşı dayanıksız ve riskli okul binalarının yıkılarak yenilerinin yapılıyor olması, bir yandan da normal eğitime geçebilmek için gerekli olan okul binalarının Devlet-Vatandaş iş birliği ile ilimize kazandırılması için yoğun çaba sarf eden Valimiz Kadir Ekinci, bu hedefine bir adım daha yaklaştı.

Bu kapsamda Genç ilçemizin Yeni mahallesine, hemşehrimiz iş adamı Abdurrahim Özge tarafından yaptırılacak olan '4 Derslikli Anaokulu Binası' yapımı için Valilik Makamında protokol imza töreni düzenlendi.

Genç Kaymakamlığı toplantı salonunda gerçekleşen imza töreni öncesinde yaptığı konuşmada Vali Ekinci şunları söyledi:

"Bugün hakikaten hayırlı ve güzel bir iş için buradayız. Hayırsever firmamız, Özge İnşaat Anonim Şirketinin Genç ilçemizin Yeni Mahallesinde yaparak hibe edeceği "4 Derslikli Anaokul Binası"na ait protokol imza töreni için bir aradayız.

Öncelikle Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Abdurrahim Özge'nin şahsında firmamızı örnek davranışlarından dolayı tebrik ediyorum. Çünkü en büyük ve en değerli yatırım insana, dolayısıyla da eğitime yapılan yatırımdır. Tarihimizde çokça örneği olan bu tür hayırlar, ülkemizin eğitim standartlarının yükselmesi, çocuklarımızın ve gençlerimizin modern imkanlar ile yetişmesi açısından son derece önemlidir.

Hamdolsun bu gelenek ülkemizin dört bir yanında bütün canlılığı ile devam ediyor. Hayırseverlerimizin eğitim konusundaki duyarlılıkları bizleri hakikaten sevindiriyor. Bu protokol eminim ki Bingöl'de hayırlı yatırımlar için örnek teşkil edecektir. İnşallah bu tarz güzel örnekler sayesinde ilimizdeki hayırlı yatırımlar da artarak devam edecektir.

Bu vesile ile, 2022-2023 eğitim öğretim yılına yetiştirilmesi planlanan Anaokulumuzun, minik yavrularımıza ve Genç ilçemize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. "

Daha sonra konuşan iş adamı Abdurrahim Özge ise şunları söyledi:

"Bugün benim için gerçekten de çok özel bir gün. Doğup büyüdüğüm topraklarda bir iş dünyasının temsilcisi olarak kendi ilçemde ilim ve bilimin anası olan eğitim binası yapma fırsatını bana verdiği için rabbime ne kadar hamd etsem azdır. Bu yatırımı yapmamda ki amacım, benim bu topraklara olan borcumdur. Çünkü ben burada doğdum ve bu ilçede büyüdüm. 40 yıldan bu yana da Türkiye'nin çeşitli yerlerinde gerek turizm alanında gerekse enerji ve inşaat alanında hizmet ediyor ve yanımızda da çok şükür ki yaklaşık 3 Bin kardeşimize istihdam sağlıyoruz. Gerçekten de ne diyeceğimi bilemiyorum çünkü çok heyecanlıyım ve rabbime her zaman dua ediyorum inşallah daha fazlasını yapayım diye. İnşallah yapacağımız Anaokulunun temelini önümüzdeki sene atıp 2022-2023 eğitim öğretim yılına yetiştireceğiz. Rabbim hayırlı ve uğurlu etsin inşallah. "

Konuşmaların ardından, Genç ilçemizde yapılacak 4 Derslikli Anaokulunun yapım protokolü, Valimiz Kadir Ekinci, İl Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney ve Özge İnşaat A. Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Hayırsever iş adamı Abdurrahim Özge tarafından imzalandı.

Kaynak: Habermetre