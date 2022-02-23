Genç ilahi sanatçısı kekemeliği müzikle yendi - Haberler
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Genç ilahi sanatçısı kekemeliği müzikle yendi

AA, Ömer Erdem - Güncel
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Sudan'da yaşayan Afyonkarahisarlı ilahi sanatçısı Ramazan Kıvrak, küçüklüğünden bu yana duyduğu müzik aşkı ve azmi ile konuşma bozukluğu sorununu neredeyse tamamen yendi.

Sudan'da yaşayan Afyonkarahisarlı ilahi sanatçısı Ramazan Kıvrak, küçüklüğünden bu yana duyduğu müzik aşkı ve azmi ile konuşma bozukluğu sorununu neredeyse tamamen yendi.

İlkokul yıllarında adını dahi söylemeyen ve çevresindekilerin dalga geçip kendisine gülmeleri nedeniyle sosyal ortamlardan kendisini soyutlayan 28 yaşındaki Kıvrak, sesinin de yatkın olması nedeniyle müziğe yöneldi.

İlahi ve Kur'an-ı Kerim okurken kekelemediğini fark eden genç müzisyen, bu konuda kendisini geliştirerek ilahiler söylemeye başladı.

Genç ilahi sanatçısı kekemeliği müzikle yendi

Genç ilahi sanatçısı kekemeliği müzikle yendi

Genç ilahi sanatçısı kekemeliği müzikle yendi

AA / Ömer Erdem - Güncel

Müzik, Sudan, Güncel, Haberler

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