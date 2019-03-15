Genç İklim Aktivisti Thunberg, Nobel Barış Ödülü'ne Aday Gösterildi

BU üç milletvekilinden biri olan Freddy Andre Ovstegard, "Greta Thunberg'i önermiş bulunuyoruz çünkü eğer iklim değişikliğini durdurmak için harekete geçmezsek bunun sonucu savaşlar, çatışmalar ve mülteciler olacak" diye konuştu. Ovstegard, "Greta Thunberg, benim barışa büyük bir katkı olarak gördüğüm dev bir kitle hareketi başlatmıştır" dedi.

'ONUR DUYUYORUM' Genç aktivist Greta Thunberg, Twitter üzerinden konuya ilişkin bir mesaj yayınladı. Thunberg, bir kalp emojisiyle birlikte paylaştığı mesajında "Ödüle aday gösterildiğim için onur duyuyorum ve müteşekkirim" dedi. Yaklaşık altı ay önce adı pek bilinmeyen ve o dönemde 15 yaşında olan Thunberg, İsveç parlamento binasının önünde kendi hazırladığı "İklim için okul boykotu" yazılı pankartla oturarak dikkatleri üzerine çekmişti. Bunun ardından küresel boyutta büyük üne kavuşan Thunberg, dünya genelinde birçok kişinin desteğini kazandı.

11 EKİM'DE AÇIKLANACAK

Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterme süreci 31 Ocak'ta sona eriyor. Dünya genelinde milletvekilleri ve kabine üyeleri, profesörler ve ödüle önceden layık görülen kişiler aday gösterme yetkisine sahip. Nobel Enstitüsü'ne göre, ödüle halihazırda 304 kişi ve kurum aday gösterilmiş bulunuyor. Nobel Barış Ödülü'nün bu yılki sahibi 11 Ekim tarihinde açıklanacak. Bu gün de Greta Thunberg'den esinlenen yüzlerce okul Hong Kong'da düzenlenen iklim protestosuna katıldı. 80'den fazla ülke binlerce çocuk, iklim değişikliğine karşı harekete geçilmesi için sokağa çıktı.