Genç ihracatçılardan Latin Amerika'ya ticari ziyaret

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin (TİM), genç ihracatçı sayısını artırmak ve geleceğin ihracat ehli genç neslini yetiştirmek amacıyla hayata geçirdiği Genç TİM, ilk ticaret heyetini de fiziki olarak Latin Amerika'ya düzenledi. Tüm sektörlerden Türkiye'nin önde gelen şirketlerinde görev yapan genç ihracatçılardan oluşan Genç TİM üyeleri, Kolombiya ile Panama'da yeni iş birlikleri ve satışlar için fırsatlar doğuracak, ihracat rakamlarını artıracak temaslarda bulunuyor. Ticaret heyeti, ikili görüşmelerde yoğun ilgiyle karşılaştı.

Kolombiya Panama Fiziki Ticaret Heyeti'ne yönelik değerlendirmelerde bulunan TİM Başkanı İsmail Gülle, "İhracatın en temel özelliği, kilometrelere sığmayarak uzakları yakın edebilmesi. Latin Amerika, her sektörde hedeflerimizi yüksek tuttuğumuz bir pazar. Bu ülkelere düzenlediğimiz sanal ticari heyetlerimiz de yoğun ilgi gördü. Şimdi bu gayretlerimizin meyvelerini topluyoruz. Bu yılın ilk 10 ayında geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre, Latin Amerika'ya yüzde 87'lik artışla 4 milyar 507 milyon dolarlık ihracata imza attık. İnanıyorum ki heyetimizle birlikte, ticari ilişkilerimiz daha da gelişerek, tedarik zincirlerinde dönüşümün yaşandığı böylesi bir dönemde hak ettiği seviyelere ulaşacaktır" dedi.

61 ihracatçı birliği, 27 sektör ile 100 bin ihracatçının tek çatı kuruluşu olan Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), "Dış Ticaret Fazlası Veren Türkiye" hedefi için çalışmalarına tüm hızıyla devam ettiğini duyurdu. Bu kapsamda TİM'in genç ihracatçı sayısının artması ve iş dünyasında genç girişimciliğinin geliştirilmesi amacıyla kurduğu Genç TİM, Latin Amerika'ya çıkarma yaptı.

TÜRKİYE-KOLOMBİYA İŞ FORUMU'NA YOĞUN İLGİ

Genç ihracatçıların farklı pazarlara açılmasına yönelik çalışmalarına hız veren Genç TİM, ilk bölge toplantısını Denizli'de yaptıktan sonra ilk yurt dışı fiziki ticaret heyetini de Kolombiya ve Panama'ya yönelik düzenledi. Ticaret Bakanlığı koordinasyonu ve TİM organizasyonuyla gerçekleştirilen ticaret heyetine katılan Genç TİM'liler, söz konusu ülkelerde ikili iş görüşmelerde bulunuyor. Ticaret heyetine Genç TİM Başkan Yardımcısı Burak Önder başkanlık ederken Genç TİM üyeleri, 9 Kasım tarihinde Bogota'da gerçekleştirilen Türkiye-Kolombiya İş Forumu'nda yoğun ilgi gördü.

"TİM OLARAK GENÇLERİMİZİN ARKASINDAYIZ"

Kolombiya&Panama Fiziki Ticaret Heyeti hakkında değerlendirmelerde bulunan TİM Başkanı İsmail Gülle, "TİM olarak gençlerimizin cevherinin farkındayız. İşte bu sebeple sadece tecrübeli ihracatçıların gençlere örnek olduğu değil, genç ihracatçıların da birbirine örnek olacağı, cesaret vereceği, tecrübelerini paylaşacağı Genç TİM'i hayata geçirdik. Genç TİM'le beraber, ihracatımızda sürdürülebilirliği sağlamayı, geleceğin ihracat ehli genç neslinin yetiştirmeyi, genç ihracatçı sayısını artırmayı, iş dünyasında genç girişimciliği geliştirmeyi hedefliyoruz" diye konuştu.

"LATİN AMERİKA'DA HEDEFLERİMİZ YÜKSEK"

Latin Amerika çıkarmasının önemine işaret eden Gülle, "Bizler, Orta ve Güney Amerika ülkeleriyle olan ticari ilişkilerimizin, mesafeden kaynaklı engelleri bir kenara bırakarak, daha da güçlenmesini arzu ediyoruz. Zaten ihracatın en temel özelliği, kilometrelere sığmayarak uzakları yakın edebilmesi. İhracat hedeflerimiz doğrultusunda, mevcut pazarlarımıza yenilerini eklemeli ve ağırlıkla hakim olduğumuz pazarlarda ise etkinliğimizi artırmalıyız. Ülkemizin 2006'dan bu yana uygulamaya koyduğu 'Latin ve Karayip Ülkeleri İçin Eylem Planı' çerçevesinde biz de TİM olarak ihracatçılarımızla Latin Amerika ülkelerini arşınlamaya devam ediyoruz. Latin Amerika, her sektörde hedeflerimizi yüksek tuttuğumuz bir pazar. Bu ülkelere düzenlediğimiz sanal ticari heyetlerimiz yoğun ilgi gördü. TİM ve İhracatçı Birlikleri olarak, pandemi döneminde de durmadan çalıştık, 19 aylık dönemde toplamda 73 ülkeye 97 sanal ticaret heyeti gerçekleştirdik. Şimdi bu gayretlerimizin meyvelerini topluyoruz. Her bir sektörümüzde, ihraç mallarımıza talep artarken Türkiye markası daha da güçleniyor" şeklinde konuştu.

"LATİN AMERİKA'YA 10 AYDA YÜZDE 87'LİK ARTIŞ"

Türk Hava Yolları'nın Latin Amerika'da direkt uçuş noktalarının olmasının ihracatçıların faaliyetlerini hızlandırdığını vurgulayan TİM Başkanı Gülle, şöyle devam etti:

"Böylece, en önemli konu olan ikili ilişkilerde daha hızlı netice alabiliyoruz. 2020'de pandeminin tüm olumsuz etkisine rağmen Latin Amerika'ya ihracatımızı neredeyse kayıpsız geçtik. Bölgeye ihracatımızın toplam ihracatımızdaki payı 2021'in ilk 10 aylık döneminde yüzde 2,5 seviyesinde… 10 ayda geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre, yüzde 87 artışla 4 milyar 507 milyon dolarlık ihracata imza attık. Aynı dönemde Kolombiya'ya 365,3 milyon dolar, Panama'ya 236,3 milyon dolarlık ürün sattık. 5,7 trilyon dolarlık ekonomik büyüklüğe ve 646 milyonluk nüfusa sahip Latin Amerika bölgesinde, çok daha iyisini yapabiliriz. İnanıyorum ki bu heyetimizle birlikte, ticari ilişkilerimiz daha da gelişerek, tedarik zincirlerinde dönüşümün yaşandığı böylesi bir dönemde hak ettiği seviyelere ulaşacaktır."

ÖNDER: ÇELİK SEKTÖRÜ ZİRVEDE

Genç TİM Başkan Yardımcısı Burak Önder ise şunları söyledi:

"Genç TİM, TİM Başkanımız İsmail Gülle'nin liderliğinde, ticari diplomasiden uluslararası iş birliklerine, e-ihracattan ihracat elçiliğine pek çok önemli komiteyle kuruldu. İhracatın Genç TİM'i olarak ilk ticaret heyetini de Kolombiya ve Panama'ya yönelik düzenledik. Kolombiya, Latin Amerika'nın milli gelir ve yüzölçümü olarak dördüncü, 50 milyonu aşan nüfusuyla en kalabalık üçüncü ülkesi. Kolombiya'ya en çok ihracat yapan sektörlerimize baktığımızda ise; geçtiğimiz yıla göre ihracatını yüzde 511 artırarak 186 milyon dolara ulaşan Çelik sektörü birinci, yüzde 54 artırarak 33 milyon dolara ulaşan Kimyevi maddeler ikinci ve yüzde 74 artışla 21 milyon doları aşan Tekstil sektörümüz üçüncü oldu. Söz konusu üç sektörümüz, Kolombiya'ya olan ihracatımızın yüzde 68'ini oluşturdu. Kolombiya'nın ithalatını incelediğimizde ise, Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri, Kimyevi Maddeler ve Mamulleri, Elektrik Elektronik Sanayi, Makine Aksamları, Savunma ve Havacılık Sanayi gibi ülkemizin güçlü olduğu sektörlerde ciddi fırsatlar olduğunu görüyoruz. Ayrıca, TİM olarak gerçekleştirdiğimiz çalışmaya göre, ülkemiz toplam 1559 üründe rekabet avantajına sahip. Kolombiya özelinde bu ürünlerin ithalatına baktığımızda, Kolombiya'nın söz konusu ürünlerde 11,5 milyar doları aşkın ithalatı bulunuyor. Türkiye'den ithalatı ise bu ürün grubunda sadece 208 milyon dolarla sınırlı. Hatta avantajlı olduğumuz 919 ürün grubunda Kolombiya'ya hiç ihracatımız bulunmuyor. Karşımızda, mutlaka değerlendirmemiz gereken, bizler için büyük bir potansiyel pazar bulunuyor"

"PANAMA'DA ÖZELLİKLE GIDA ÜRÜNLERİNDE CİDDİ POTANSİYEL BULUNUYOR"

Panama'nın ise, Colon Serbest Bölgesi üzerinden tüm Orta Amerika ve Karayiplere erişim imkanı sağlamasıyla önemli bir pazar olduğunu dile getiren Önder, "Colon, tüketimin arttığı ülkelerin oluşturduğu geniş bir pazar ağına erişim imkanı sunuyor. Geçtiğimiz yıl pandemiden oldukça etkilenen ülkede, ithalat yüzde 46 düşerek 14,7 milyar dolar seviyesine kadar düştü. Bu yıl pandemi etkisinin nispeten azaldığı ülkede, önümüzdeki yıl eski rakamların dahi üzerine çıkılacağı tahmin ediliyor. Panama'ya en çok ihracat yapan sektörlerimize baktığımızda ise; geçtiğimiz yıla göre ihracatını yüzde 167 artırarak 55 milyon dolara ulaşan Çelik sektörü birinci, yüzde 366 artırarak 29 milyon dolara yaklaşan Mücevher sektörü ikinci ve yüzde 170 artışla 18 milyon dolara ulaşan Gemi ve Yat sektörümüz üçüncü oldu. Söz konusu üç sektörümüz, Panama'ya olan ihracatımızın yüzde 24'ünü oluşturdu. Panama'da özellikle gıda ürünleri noktasında ciddi bir potansiyel bulunuyor. Ayrıca, TİM olarak gerçekleştirdiğimiz çalışmaya göre, ülkemiz toplam 1559 üründe rekabet avantajına sahip" dedi.

LATİN ÜLKELERİNE 2021'İN İLK 10 AYLIK İHRACAT VERİLERİ (İLK 9 ÜLKE)

TİM'in açıkladığı verilere göre Latin Amerika ülkelerine 2021'in ilk 10 ayında gerçekleştirilen ihracat rakamları şu şekilde:

Brezilya: 919,2 milyon dolar

Meksika: 668,6 milyon dolar

Peru: 518 milyon dolar

Şili: 511,1 milyon dolar

Kolombiya: 365,3 milyon dolar

Panama: 236,3 milyon dolar

Venezuela: 230,4 milyon dolar

Arjantin: 191,2 milyon dolar

Dominik Cumhuriyeti: 185,2 milyon dolar