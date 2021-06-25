Genç İHH'dan Doğu Türkistan ve Filistin programı

Genç İHH tarafından düzenlenen bir etkinlikle gençlere Doğu Türkistan ve Filistin'de baskı altındaki çocukların durumları anlatıldı, Doğu Türkistan ve Filistin bayrakları ile süslenen bir dua ve anma etkinliği gerçekleştirildi.

Fırat Üniversitesi botanik parkta gerçekleştirilen etkinlikte çocuklarda Doğu Türkistan ve Filistin konularında farkındalık oluşturulması hedeflendi.

Etkinlik hakkında bilgi veren Elazığ Genç İHH Çocuk Biriminden Tuba Çakmak "Bugün burada toplanma maksadımız İslam ülkelerinde müslüman kardeşlerimizin görmekte oldukları zulüm ve esarete kayıtsız kalmadığımızı göstermek ve geleceğimiz olacak olan çocuklarımıza da bu bilincin farkındalığını oluşturmaktır.

Bugün burada çocuklarımız ile birlikte Filistin ve Doğu Türkistan'ın özgürlük mücadelesi için bu ülkelerimizin bayraklarının rengi taşıyan balonlarımızı gökyüzüne uçuracağız.Zulüm ve işgal bitinceye, Mescid-i Aksa özgür oluncaya dek mücadeleye devam diyeceğiz" dedi.

Program çeşitli aktiviteler ve zulüm altındaki çocukların özgürlüğe kavuşmaları duasıyla sona erdi.

Kaynak: Bültenler