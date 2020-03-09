Genç hukukçulardan anlamlı birincilik Yaşar Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencisi 4 kişilik ekip, Kız Başına Platformunun düzenlediği kadına şiddete karşı düzenlenen ilk kurgusal dava laboratuvarı olma özelliğini taşıyan yarışmada birinci oldu.

Yaşar Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencisi 4 kişilik ekip, Kız Başına Platformunun düzenlediği kadına şiddete karşı düzenlenen ilk kurgusal dava laboratuvarı olma özelliğini taşıyan yarışmada birinci oldu.



ODTÜ Öğretim Görevlisi Yeşim Çaplı ve bir grup öğrencisi tarafından kadına yönelik şiddet ve nefret söylemi ile mücadele için hayata geçirilen sosyal duyarlılık projesi Kız Başına, kadına şiddet alanında ilk kurgusal dava yarışmasını düzenledi. Kız Başına Hukuk Ekibi tarafından, toplumsal cinsiyete dayalı şiddet ve cinayetlere karşı bir farkındalık oluşturarak ileride bu alanda mücadele etmeyi arzulayan genç hukukçulara bir fırsat sunmak için organize ettiği Kadına Şiddet Alanında Kurgusal Duruşma Laboratuvarına farklı şehirlerden 8 takım katıldı.



İki aşamalı olarak düzenlenen yarışmada, Yaşar Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencileri Sezin Sezer, Destina Berfin Sever, Ayyüce Yılmaz ve Serenay Ağın'ın oluşturduğu takım, finale kalan iki ekipten biri olmayı başardı. Yarışmanın finali, geçen hafta sonu Ankara Büyükşehir Belediyesi Konferans Salonunda gerçekleştirildi. Yarışma öncesinde, geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden kadınlar adına bir anma töreni de gerçekleştirildi.



Açılış konuşmalarının ardından yarışmaya konu olan olayla ilgili bir animasyon film gösterimi yapıldıktan sonra final aşamasına geçildi. Yaşar Üniversitesi Öğretim üyeleri Prof. Dr. Mustafa Ruhan Erdem, Dr. Candide Şentürk ve Araştırma Görevlisi Gizem Dursun danışmanlığında yarışmaya katılan Yaşar Üniversitesi Hukuk Fakültesi ekibi, katılan vekili konumunda yarışırken, diğer takım ise sanık savunucusu konumundaydı. Yarışmanın jüri üyeliklerini Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı Savcısı Filiz Yalçın Çiflik, Ankara Barosu Gelincik Merkezi Başkanı Aslı Koçak Arıhan ve Avukat Sibel Önder yaptı. Tarafların iddia ve savunmalarını gerçekleştirmesinin ardından soru cevap aşamasına geçildi ve jüri değerlendirmesi yapıldı.



Yaklaşık 2 saat süren yarışmada, Yaşar Üniversitesi öğrencileri Sezin Sezer, Destina Berfin Sever, Ayyüce Yılmaz ve Serenay Ağın'ın oluşturduğu takım birinci olmayı başardı. Plaketleri ile başarı sertifikaları verilen öğrenciler, aynı zamanda Ankara Barosu Gelincik Merkezinde staj yapmaya da hak kazandı. - İZMİR

Kaynak: İHA