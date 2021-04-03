Genç hukukçudan anlamlı birincilik

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (FSMVÜ) Hukuk Fakültesi ve Hukuk Kulübü tarafından Şehit Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz anısına ikincisi düzenlenen makale yarışmasında, Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi üçüncü sınıf öğrencisi Özlem Erdoğan birinci oldu.

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (FSMVÜ) Hukuk Fakültesi ve Hukuk Kulübü tarafından Şehit Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz anısına ikincisi düzenlenen makale yarışmasında, Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi üçüncü sınıf öğrencisi Özlem Erdoğan birinci oldu.

Adının verildiği İstanbul Adalet Sarayında 31 Mart 2015'te teröristlerce şehit edilen Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın hatırasını yaşatmak ve onun adına hukuk literatürüne katkı sunmak amacıyla iki yıldır gerçekleştirilen makale yarışması bu yıl, "Yapay Zekanın Cezai Sorumluluğu" başlığıyla gerçekleştirildi. Yarışmada Hukuk Fakültesi lisans öğrencileri tarafından yazılan makaleler, İstanbul Anadolu Adalet Komisyon Başkanı Bekir Altun, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcısı Sırrı Topluyıldız, Doç. Dr. Mehmet Emin Alşahin, Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin Aydın ve Dr. Öğr. Üyesi Kerim Çakır'dan oluşan jüri tarafından değerlendirildi.

Jüri tarafından yapılan değerlendirme sonucunda Erdoğan, yapay zekanın hukuki statüsü ve ceza hukukundaki sorumluluğuna ilişkin tartışmaları ele aldığı, "Yapay Zekanın Cezai Sorumluluğu" makalesi ile birincilik ödülüne layık görüldü.

"Genç hukukçularımız minnet borçlu"

Öğrencisini bu anlamlı yarışmada gösterdiği başarı sebebiyle tebrik eden Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal, "İstanbul Adliyesi'nde görevi başındayken uğradığı hain terör saldırısı sonucu şehit düşen Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın anısını yaşatmak ve hukuk alanına katkı sağlamak amacıyla gerçekleştirilen programda, başta Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. M. Fatih Andı olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz adalet ve millet uğruna şehit oldu. Milletimiz ve genç hukukçularımız şehit savcımıza minnet borçlu. Bu vesileyle Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz ve tüm adalet şehitlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum" dedi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı