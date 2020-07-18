Genç hemşire, amcasının organ bağışıyla hayata tutundu
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Genç hemşire, amcasının organ bağışıyla hayata tutundu

SAKARYA'da, kronik karaciğer hastası hemşire Nazlı Tuğçe İmamoğlu (23), amcası Hakan İmamoğlu'ndan (42) alınan karaciğer ile hayata tutundu.

Genç hemşire, amcasının organ bağışıyla hayata tutundu
18.07.2020 08:47 | Son Güncelleme: 18.07.2020 09:33
SAKARYA'da, kronik karaciğer hastası hemşire Nazlı Tuğçe İmamoğlu (23), amcası Hakan İmamoğlu'ndan (42) alınan karaciğer ile hayata tutundu. Hemşire İmamoğlu, "Amcam bana karaciğerini bağışladı. Hayatımı bana geri verdi. O hiçbir şey kaybetmedi, şükürler olsun. Aksine bana hayat verdi" dedi.

Adapazarı ilçesinde yaşayan ve bir firmada hemşirelik yapan Nazlı Tuğçe İmamoğlu, geçen yıl Ekim ayında şiddetli karın ağrısı şikayetiyle hastaneye başvurdu. İlk tetkiklerde yumurtalık kisti patladığı düşünülen Nazlı Tuğçe İmamoğlu, acilen ameliyata alındı. Ameliyat sırasında durumun karaciğer kaynaklı olduğu tespit edilince tahliller yapıldı. Aileden gelen genetik bir kronik karaciğer rahatsızlığı teşhisi konulan Nazlı Tuğçe İmamoğlu, anne ve babasından genetik taşıyıcılık nedeniyle karaciğer alamayınca, genç kızın derdine amcası Hakan İmamoğlu çare oldu.  

KORONAVİRÜS NEDENİYLE AMELİYAT ERTELENDİ  Evli ve 1 kız çocuk babası Hakan İmamoğlu, yeğeni Nazlı Tuğçe İmamoğlu'na karaciğerinden parça vermeyi kabul etti. Tetkiklerde hiçbir sorunla karşılaşılmadı, ancak ameliyatın yapılmasına 1 hafta kala koronavirüs salgını patlak verdi. Ameliyatların ertelenmesi nedeniyle beklemeye başlayan genç kızın karnında günlük 5 litreye yakın sıvı birikmeye başladı. Ameliyat öncesi 59 kiloya kadar çıkan genç kız, durumu kötüleşince İstanbul'da bulunan bir özel hastanede Prof. Dr. Ayhan Dinçkan tarafından ameliyat edildi. Ameliyat sonrası 31 kiloya kadar düşen ve zor günler geçiren Nazlı Tuğçe İmamoğlu, zor günleri geride bırakarak kendi başına hayatını idame ettirmeye başladı.  ORGAN BAĞIŞI ÇAĞRISI YAPTI  Nazlı Tuğçe İmamoğlu süreç içerisinde karnının şişmeye başladığını, asitler biriktiğini, kilo almaya başladığını belirterek, "54 kiloyla başladığım süreçte 59 kiloya kadar çıktım. Ameliyat sonrasında 31 kiloya kadar düştüm. Şu anda 36 kiloya kadar çıktım. Bu süreç benim için fazla zorlu geçti. Ameliyattan önce benim masadan kalkma şansım yüzde 20 veya yüzde 30 civarında olacağını söyledi doktorlar. Şükürler olsun ki Prof. Dr. Ayhan Dinçkan sayesinde şu an hayattayım. Tabi ki en büyük şey dualar ve amcam. Annemin ve babamın genetik taşıyıcılığı sebebiyle bana karaciğerlerini veremediler. Amcam sağ olsun karaciğerini vererek bana hayat verdi." dedi.  Herkesi organ bağışına davet eden Nazlı Tuğçe İmamoğlu, "Bir an önce sağlığıma ve eski formuma kavuşup, işime geri dönebilmek, aileme ve arkadaşlarıma destek olabilmek istiyorum. Sosyal hayatımı geri istiyorum. Herkese sesleniyorum; organlarınız toprak olmasın. Ayrıca sadece öldükten sonra organ bağışlanmıyor. Organ bağışının yanında kan bağışını da arttırmalıyız. Amcam bana karaciğerini bağışladı. Hayatımı bana geri verdi. O hiçbir şey kaybetmedi şükürler olsun. Aksine bana hayat verdi." diye konuştu.  'AİLE OLARAK ÇOK HIRPALANDIK'  

Yeğenine karaciğerinden parça vermeyi kabul eden Hakan İmamoğlu, "Tanısı ve teşhisi çok geç konduğundan dolayı ailesi ve sevenleri olarak çok hırpalandık. Tabi ki bizim hırpalanmamız yanında onunkini saymıyorum bile. Çok sıkıntılar çekti. Psikolojik olarak hem kendisi hem biz biraz çöküşte olsak bile biz hep birlikte inandık ve hiçbir şüphemiz yoktu sağlığına kavuşma konusunda. Çok şükür sağlığına kavuştu daha da güzel olacak inşallah her şey. Ayakta durabilmeyi başardık hep birlikte." dedi.

 


- Sakarya

Kaynak: DHA

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