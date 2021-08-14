Genç güreşçiler dünya şampiyonasında mindere çıkacak
2021 Dünya Gençler Güreş Şampiyonası, 16-22 Ağustos tarihleri arasında Rusya'ya bağlı Ufa kentinde yapılacak.
2021 Dünya Gençler Güreş Şampiyonası, 16-22 Ağustos tarihleri arasında Rusya'ya bağlı Ufa kentinde yapılacak. Genç milli takımlar da şampiyona için hazırlıklarını tamamladı.
2021 Dünya Gençler Güreş Şampiyonası'nda mindere ilk önce çıkacak olan Serbest Stil Genç Milli Takımı, bugün sabah Moskova'ya oradan da dünya Şampiyonasının yapılacağı Ufa kentine gitmek üzere yola çıktı. Ay-yıldızlılar, Dortmund'da düzenlenen Avrupa Gençler Güreş Şampiyonası'nda 3 altın, 2 gümüş, 5 bronz madalya kazanmıştı.
Serbest stilde Polat Polatçı altın, Taner Garip gümüş, Mevlüt Özdemir, İsmail Küçüksolak ve Emre Çiftçi bronz madalya kazanırken, Türkiye takım halinde Avrupa 2.'liğini elde etmişti.
Kadınlarda da Melisa Sarıtaç altın, Melda Dernekçi, Zehra Demirhan ve Nazar Batır bronz madalya ile takım olarak Avrupa 3.'sü olmuştu.
Grekoromen Genç Milli Takımı'nda ise Muhammed Hamza Bakır altın, Serhat Kırık gümüş, Samet Yaldıran bronz madalya kazanmışlardı.
Ufa kentinde düzenlenen Dünya Gençler Güreş Şampiyonası'nda mücadele edecek milli takım kadrosu şöyle:
Serbest Güreş Genç Milli Takımı
57 kg Muhammed Karavuş
61 kg Hamza Zopalı
65 kg Burak Sinin
70 kg Mevlüt Özdemir
74 kg Taner Garip
79 kg İsmail Küçüksolak
86 kg Emre Çiftçi
92 kg Muhammed Gimri
97 kg Polat Polatçı
125 kg Efe Anıl Al
Kadınlar Güreş Genç Milli Takımı
50 kg Zehra Demirhan
53 kg Emine Çakmak
55 kg Melda Dernekçi
57 kg Elvira Kamaloğlu
59 kg Ebru Dağbaşı
62 kg Yağmur Çakmak
65 kg Seda Başgöl
68 kg Nesrin Baş
72 kg Nazar Batır
76 kg Melisa Sarıtaç
Grekoromen
55 kg Adem Burak Uzun
60 kg Mert İlbars
63 kg İsmail Oruçoğlu
67 kg Serhat Kırık
72 kg Ömer Can Doğan
77 kg Yüksel Sarıçiçek
82 kg Samet Yaldıran
87 kg Tansel Can Örtücü
97 kg Mustafa Olgun
130 kg Muhammed Hamza Bakır - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı