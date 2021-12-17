Genç güreşçiler 2 sıklette il birincisi oldu

SİMAV, KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'nın Simav ilçesindeki Cumhuriyet Anadolu Lisesi'nin genç güreşçileri, Kütahya'da yapılan 2021-2022 Okul Sporları Gençler A-Serbest Güreş kategorisinde, 2 sıklette il birincisi oldu.

Simav Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mustafa Sapmaz, Cumhuriyet Anadolu Lisesi'nin genç güreşçilerinin grup müsabakalarında Kütahya ilini temsil edeceğini belirtti. Sapmaz, "İl birincisi olan genç güreşçilerimizi, Güreş Antrenörü Cabir Koca'yı, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmeni Halil Kuzucuk'u ve Okul Müdürü Mehmet Kemal Gündüz'ü tebrik ediyor, sürdürülebilir başarılar diliyoruz" dedi. - KÜTAHYA