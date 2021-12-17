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Genç güreşçiler 2 sıklette il birincisi oldu

Genç güreşçiler 2 sıklette il birincisi oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Kütahya'nın Simav ilçesindeki Cumhuriyet Anadolu Lisesi'nin genç güreşçileri, Kütahya'da yapılan 2021-2022 Okul Sporları Gençler A-Serbest Güreş kategorisinde, 2 sıklette il birincisi oldu.

SİMAV, KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'nın Simav ilçesindeki Cumhuriyet Anadolu Lisesi'nin genç güreşçileri, Kütahya'da yapılan 2021-2022 Okul Sporları Gençler A-Serbest Güreş kategorisinde, 2 sıklette il birincisi oldu.

Simav Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mustafa Sapmaz, Cumhuriyet Anadolu Lisesi'nin genç güreşçilerinin grup müsabakalarında Kütahya ilini temsil edeceğini belirtti. Sapmaz, "İl birincisi olan genç güreşçilerimizi, Güreş Antrenörü Cabir Koca'yı, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmeni Halil Kuzucuk'u ve Okul Müdürü Mehmet Kemal Gündüz'ü tebrik ediyor, sürdürülebilir başarılar diliyoruz" dedi. - KÜTAHYA

Genç güreşçiler 2 sıklette il birincisi oldu

Genç güreşçiler 2 sıklette il birincisi oldu

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

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