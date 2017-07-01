Genç Güreşçi Cemal Mutlu Avrupa Üçüncüsü Oldu

Avrupa Gençler Güreş Şampiyonası'nda mücadele eden Türk sporculardan Cemal Mutlu, Grekoromen stil 50 kiloda bronz madalya kazandı.



Almanya'nın Dortmund kentinde düzenlenen şampiyonanın 5. Günü Grekoromen stil müsabakaları ile devam ediyor.



50 kiloda mindere çıkan milli güreşçi Cemal Mutlu, üçüncülük maçında karşılaştığı Ermeni rakibi Ashot Mkhıtaryan'ı 10-2 skorla sayı tuşuyla yenerek bronz madalyanın sahibi oldu.



TÜRKİYE VE AZERBAYCAN BAYRAĞINI BİRLİKTE DALGALANDIRDI



Cemal, maçtan sonra minderde Türk bayrağıyla birlikte Azerbaycan bayrağını da dalgalandırdı.



DORTMUND / DHA