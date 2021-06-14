Genç güreşçi Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya hedefliyor
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Genç güreşçi Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya hedefliyor

Genç güreşçi Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya hedefliyor
Demirören Haber Ajansı / Mustafa Kırlak - Haberler | Spor

Almanya'nın Dortmund şehrinde gerçekleştirilecek olan Gençler Serbest Güreş Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek olan Ordu Büyükşehir Belediyesi sporcusu Adil Mısırcı, ay yıldızlı formayla altın madalya hedefliyor.

Almanya'nın Dortmund şehrinde gerçekleştirilecek olan Gençler Serbest Güreş Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek olan Ordu Büyükşehir Belediyesi sporcusu Adil Mısırcı, ay yıldızlı formayla altın madalya hedefliyor.

Geçtiğimiz ay Türkiye'de yapılan 23'üncü Uluslararası Gençler Serbest ve Greko-Romen Güreş Şampiyonlar Turnuvası'nda altın madalya kazanan, daha sonra da milli takım kampına davet edilen Ordu Büyükşehir Belediyesi sporcusu Adil Mısırcı, Dünya Güreş Birliğini (UWW) tarafından 28 Haziran-04 Temmuz 2021 tarihinde Almanya'nın Dortmund şehrinde organize edilecek Gençler Serbest Güreş Avrupa Şampiyonası'nda Adil Mısırcı 125 kg'da ülkemizi temsil edecek.

HEDEFİ ALTIN MADALYAMilli takım kampına davet edildiği için çok mutlu olduğunu belirten Ordu Büyükşehir Belediyesi Sağlıklı Yaşam Gençlik ve Spor Kulübü Güreş Takımı sporcusu Adil Mısırcı, "Geçtiğimiz ay ülkemizde düzenlenen turnuvada altın madalya alarak önemli bir başarıya imza attım. Şimdi aynı başarıyı Almanya'da düzenlenecek şampiyonada tekrarlamak istiyorum. Bu konuda bana destek veren tüm antrenörlerime ve Ordu Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Hilmi Güler'e teşekkür ediyorum" dedi.?

Genç güreşçi Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya hedefliyor
Genç güreşçi Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya hedefliyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa Kırlak

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