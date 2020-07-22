Genç gönüllüler arama kurtarma timi kuruyor
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Genç gönüllüler arama kurtarma timi kuruyor

Balıkesir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından, doğal afetler konusunda toplum ve özellikle gençler arasında farkındalık oluşturmak için Balıkesir Genç Gönüllüler Arama Kurtarma Timi Kurulması hedefleniyor.

Genç gönüllüler arama kurtarma timi kuruyor
22.07.2020 23:44 | Son Güncelleme: 22.07.2020 23:48

Balıkesir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından, doğal afetler konusunda toplum ve özellikle gençler arasında farkındalık oluşturmak için Balıkesir Genç Gönüllüler Arama Kurtarma Timi Kurulması hedefleniyor.

Bu kapsamda Gençlik Hizmetleri Şube Müdürü Cem Hamzaoğlu ile Gençlik Liderleri, AFAD İl Müdürü Bayram Şahin'i ziyaret etti.

Balıkesir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından gençlerin afetlere karşı hazırlık düzeyinin üst seviyeye çıkartılmasını amaçlayan proje kapsamında "Balıkesir Genç Gönüllüler Arama Kurtarma Timi" aldıkları eğitimlerin ardından vatandaşlara yardımcı olabilecekler. Gençlik Hizmetleri Şube Müdürü Cem Hamzaoğlu ile Gençlik Liderleri, proje ile yapılması düşünülen eğitim ve faaliyetler hakkında AFAD İl Müdürü Bayram Şahin'i makamında ziyaret ederek bilgi aldı. Gönüllü kurtarma timine verilecek eğitimler, afet öncesi alınacak tedbirler, afet durumunda kurtarma standartları, izlenecek yollar hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Bu kapsamda hazırlanacak olan Proje ile Balıkesir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı sekiz Gençlik Merkezinin Gönüllülük Kulübü Acil Durum ve Afet Timi Gönüllü Gençleri, Lider, Antrenör, Psikolog ve Sağlık Personellerinden oluşan "Balıkesir Genç Gönüllüler Arama Kurtarma Timi" kurulması hedefleniyor. Görüşmede arama kurtarma alanında yetişmiş ekibin önemine değinildi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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