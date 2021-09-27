Genç golfçü Yılmaz Batan, Romanya'da ikinci oldu - Haberler Spor
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Genç golfçü Yılmaz Batan, Romanya'da ikinci oldu

AA / Erkan Tiryaki - Haberler | Spor
Genç golfçü Yılmaz Batan, Romanya'da ikinci oldu

Genç golfçü Yılmaz Batan, Romanya'da düzenlenen Amatör Açık Şampiyonası'nda ikincilik kupasını elde etti.

Genç golfçü Yılmaz Batan, Romanya'da düzenlenen Amatör Açık Şampiyonası'nda ikincilik kupasını elde etti.

Olympos Golf Kulübünden yapılan açıklamada, Romanya'da 8 ülkeden 100'e yakın sporcunun katıldığı organizasyonda 17 yaşındaki Yılmaz'ın yarışlar sonrası ikincilik kürsüsüne çıktığı belirtildi. Şampiyonun ise Bulgar sporcu Hristo Yanakiev'in olduğu aktarıldı.

Şampiyonada yer alan bir diğer Türk golfçü Kadirhan Yener'in de 6. olduğu kaydedildi.

Yılmaz Batan, yaptığı açıklamada, Türk bayrağını temsil etmenin gururunu yaşadığını anlatarak, "Aynı zamanda ülkemize ikincilik kupasıyla döndüğüm için de çok mutluyum. Antrenörümüz Sayın Cahit Kaya'ya ve Belek Golf Akademisi'ne çok teşekkür ederim." dedi.

Olympos Golf Kulübü Genel Kaptanı Yusuf Evren Doğan ise "Sporcularımız oldukça zor hava şartlarına rağmen çok iyi performans gösterdi. Bu başarılar önümüzdeki turnuvalara için ciddi hedef koymamızı sağlayacak. Antrenörümüz Cahit Kaya'nın başarı da payı büyük. Kendisine de teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Genç golfçü Yılmaz Batan, Romanya'da ikinci oldu

AA / Erkan Tiryaki - Spor Haberleri
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