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Genç girişimcinin markasına 12.5 milyon TL yatırım

Genç kadın girişimci Eda Kurt'un kurucu ortakları arasında bulunduğu temizlikyolda.

Genç girişimcinin markasına 12.5 milyon TL yatırım
19.05.2020 11:16 | Son Güncelleme: 19.05.2020 11:16

Genç kadın girişimci Eda Kurt'un kurucu ortakları arasında bulunduğu temizlikyolda.com, bir online yemek siparişi platformunun kurucusundan 12.5 milyon TL yatırım aldı.

2013 yılında kurulan ve genç kadın girişimci Eda Kurt'un kurucu ortakları arasında olduğu şirket temizlikyolda.com, online yemek sipariş platformunun kurucusundan 12.5 milyon TL yatırım aldı. Girişiminin 41 yatırımcıya ulaştığını belirten Kurt, Türkiye'nin ve dünyanın en bilindik yatırımcılarından 7 yılda toplam 5 farklı turda milyonlarca dolar değerleme ile yatırımlar aldıklarını kaydetti.

Verdikleri hizmetlere de değinen Kurt, "Temizlik üzerine kurmuş olduğumuz Temizlikyolda markası, bünyesinde deneyimli personellere sahip birçok temizlik şirketi bulunduruyor. Biz de büyük hizmet ve servis şirketlerinin online hizmet vermesine aracılık ederek ev ve ofis temizliği ile müşterilerimize temizlik hizmeti veriyoruz" ifadelerini kullandı.

"7 ülkeye teknoloji ihraç ediyoruz"

Türkiye'de temizlik sektörünün, lideri olmak için yola çıktıklarını söyleyen genç girişimci Kurt, "İlerleyen zamanlarda başta Suudi Arabistan olmak üzere Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, İsrail gibi birçok ülkeye SaaS teknolojimizi vermeye başlayarak bir pivot geçirdik. Büyük hizmet ve servis şirketlerinin online hizmet vermesine aracılık ediyoruz, şirket yönetim panelleri gibi konularda yazılımsal olarak destek sağlıyoruz" dedi.

Arap Yarımadası'nda yakaladıkları başarı modelini yakında Avrupa'da hayata geçirmeyi planladıklarını belirten Kurt, ilk hedeflerinin Almanya, Hollanda ve Avusturya olduğunu söyledi.

"Youtube'da 50 binden fazla abonem var"

Girişimci kimliğinin yanı sıra youtuber ve influencer olarak da tanınan Eda Kurt, "Youtube'da birbirimizi çok sevdiğimiz ve yüzde 99'u kadınların oluşturduğu 50 binden fazla abonem var" şeklinde konuştu.

Kurt, toplamda 5 milyondan fazla izlenmeyi geçtiklerini ve hızla büyük bir topluluk olmaya doğru devam ettiklerini belirterek, "Düzenli olarak haftada en az iki video paylaşıyorum ve aldığım olumlu yorumlar ile görüyorum ki, takipçi kitleme bir şeyler katabildiğim için çok mutluyum" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Ekonomi Manşet

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