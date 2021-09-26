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Genç girişimcilerin adresi Büyükşehir olacak

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Genç girişimcilerin adresi Büyükşehir olacak

Samsun Büyükşehir Belediyesi, girişimcilerin mevcut işletme kapasitelerini artırmaları için ortak tasarım atölyesi kuruyor.

SAMSUN (İHA) - Samsun Büyükşehir Belediyesi, girişimcilerin mevcut işletme kapasitelerini artırmaları için ortak tasarım atölyesi kuruyor. İş geliştirme merkezinin yanındaki alanda yapımı süren atölye, 2022 yılında hizmete girecek.

Kent ekonomisini geliştirmek amacıyla gençleri girişimciliğe teşvik eden Samsun Büyükşehir Belediyesi, destekleriyle üretim, istihdam ve ihracata katkı vermelerini sağlıyor. Canik ilçesi Derebahçe Mahallesi'ndeki iş geliştirme merkezinin yanındaki alanda girişimciler için yeni bir yatırıma başlayan Samsun Büyükşehir Belediyesi, ortak kullanım ve tasarım atölyesi inşa ediyor. Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, iş fikrini hayata geçirmek isteyen girişimcileri ekonominin lokomotifi olarak gördüklerini, üretim, istihdam ve pazarlama konusunda özellikle genç girişimcilere bu atölyenin önemli destek sağlayacağını söyledi. Cazibe Merkezleri Destekleme Programı kapsamında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın mali destekleriyle yapılan yatırımın, 18 ayda tamamlanacağı öğrenildi.

"Girişimcilere hayırlı olsun"

Atölyenin girişimcilerin hayallerini gerçekleştirmesine önemli katkılar sunacağını söyleyen Başkan Demir, "İş fikri olup işletme sermayesi eksikliği sebebiyle yatırım yapamayan çok girişimcimiz var. Üretim, istihdam ve pazarlama konusunda hevesli girişimcilerin ellerinden tutmamız, onlara destek olmalıyız. Bu nedenle de onlar için atölye kurma kararı aldık. İnşaatına geçen ay başladık ve çalışmalar hızla sürüyor. Hizmete girdiğinde girişimcilerimiz, makine parkına fazla masraf yapmak zorunda kalmayacak. Şimdiden şehrimize ve genç girişimcilerimize hayırlı olsun" açıklamasında bulundu.

2022'de hizmete girecek

Atölyenin donatımı ve makine parkıyla ilgili ihtiyaçlarını karşılayacağını dile getiren Başkan Mustafa Demir, "Şehrimizin girişimci ve iş insanlarına tam teşekküllü bir atölye kazandırıyoruz. Verimli ve etkin kullanılması için en uygun işletme modelini tesis edeceğimiz atölyede CNC makineleri dahil ihtiyaç duyulan her türlü donanıma sahip olacak. Firmalarımızın üretim kapasitesini ve rekabetçiliğini artırmada büyük rol oynayacak ortak tasarım atölyesinde prototipler de yapılabilecek" ifadelerini kullandı. - SAMSUN

Genç girişimcilerin adresi Büyükşehir olacak

Genç girişimcilerin adresi Büyükşehir olacak

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