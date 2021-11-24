Genç girişimcilere 'yeniliğe açık olun' tavsiyesi

Eğlence ve yemek sektörü işletmeciliğinde 6. yılına giren iş adamı Yunus Emre, başarısını yeni mekanıyla taçlandırdı. Genç girişimci, yeniliğe açık olmanın işletmeleri ileriye taşıyacağını belirtti.

İzmirli genç girişimci Yunus Emre, Josephine'in ardından şimdide yeni bir işletme daha açmanın heyecanını yaşıyor. Dört aydır hizmet veren yeni nesil restoran Üzüm ile iş dünyasında ilerleyen genç girişimci, işletmecilikte bazı püf noktalara değindi. Yunus Emre, "Artık belirli konsepti olmayan, çalışanlarında diksiyon ve iletişim sorunu yaşayan; iyi bir mutfak, güzel bir sunum ve iyi bir sosyal medyaya sahip olamayan işletmelerin faaliyetlerini devam ettirmeleri çok zor" dedi.

Yunus Emre, mutfak ve servis çalışanlarıyla yaklaşık 60 kişilik bir ekibi yönetirken, pandemi sürecinin işletmeleri maddi anlamda zor duruma düşürdüğünü, yapısal ve yönetimsel açıdan atılan adımların işletmelere fayda sağladığını ifade etti. Başarılı girişimci, yurt dışındaki trendleri sıkı takip ettiklerini ifade ederek, yenilikçi olmanın önemine vurgu yaptı. Emre, takip edilen trendleri birebir kopyalamanın kolaya kaçmak olduğunu aktararak, "Her örneği denemek yanlış olur, onu hem kendimize göre hem de kültürümüze göre yorumlamak gerekir" diye konuştu. - İZMİR

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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