GENÇ GİRİŞİMCİLERE BÜYÜK DESTEK

İKMEN TEKNOLOJİ KÖPRÜSÜ YAKINDA AÇILIYOR

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkent'te bilim ve teknolojinin gelişmesi için önemli projelere imza atmaya devam ediyor. Yeni inovasyon ve teknoloji merkezini Dikmen Teknoloji Köprüsü'nde açmaya hazırlanan Büyükşehir Belediyesi ön başvuruları almaya başladı. Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş sosyal medya hesapları üzerinden genç girişimcilere yaptığı duyuru ile "Burası atıl bir alandı. Şimdi gençlerimizin fikirlerini gerçeğe dönüştüreceği bir yaşam alanı haline getiriyoruz. Nice fikirler yeşerecek Dikmen'deki TechBridge Teknoloji ve İnovasyon Merkezimiz açılışa hazır" dedi.

Bilişim sektörüne destek olmayı amaçlayan Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkent'in farklı noktalarına teknoloji girişim merkezleri kazandırmak için çalışmalarını hızlandırdı.

Büyükşehir Belediyesi, yeni inovasyon ve teknoloji merkezini Çankaya İlkadım Mahallesi'ndeki Dikmen Teknoloji Köprüsü'nde hizmete açmaya hazırlanıyor.

Genç girişimcilere müjdeyi sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla duyuran Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Burası atıl bir alandı. Şimdi gençlerimizin fikirlerini gerçeğe dönüştüreceği bir yaşam alanı haline getiriyoruz. Nice fikirler yeşerecek Dikmen'deki TechBridge Teknoloji ve İnovasyon Merkezimiz açılışa hazır" dedi.

GENÇ GİRİŞİMCİLERE ÜCRETSİZ HİZMET

Yıllardır atıl durumda bulunan Dikmen Teknoloji Köprüsü'nde Mart 2021 tarihinden itibaren yenileme çalışmaları başlatan Büyükşehir Belediyesi, 4 bin 350 metrekarelik kapalı alandan oluşan merkezi kısa sürede hizmete açacak.

Modern görünümüyle genç girişimcilerin kullanımına hazır hale getirilen Dikmen Teknoloji Köprüsü'nde; kafeden sosyal alanlara, atölye odasından teknik laboratuvara, seminer odasından çalışma odasına kadar birçok kullanım alanı ücretsiz olarak genç girişimcilerin hizmetine sunulacak.

ÖN BAŞVURULAR ALINMAYA BAŞLANDI

Başkent'te genç girişimcileri teşvik etmek ve dünyaya açılmalarını sağlamak amacıyla başlatılan proje ile genç girişimcilerin sayısının artırılmasını amaçlayan Büyükşehir Belediyesi Dikmen TechBridge Teknoloji ve İnovasyon Merkezi için ön başvuruları almaya başladı.

Bu hizmetten yararlanmak isteyen genç girişimciler, Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından hazırlanan Bld4. 0 Girişimcilik Merkezi Ön Başvuru Formuna "forms. ankara. bel. tr/bld40mer" adresi üzerinden ulaşarak kayıt işlemini gerçekleştirebilecek.

Habermetre - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet