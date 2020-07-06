Genç girişimcilerden gümrük personeline önemli destek
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Genç girişimcilerden gümrük personeline önemli destek

TOBB Gaziantep Genç Girişimciler Kurulu, GAP Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne bağlı gümrük müdürlüklerinde çalışan personelin Covid-19'dan korunması amacıyla bin adet yüz koruyucu siperlik hibe etti.

Genç girişimcilerden gümrük personeline önemli destek
06.07.2020 14:18 | Son Güncelleme: 06.07.2020 14:22

TOBB Gaziantep Genç Girişimciler Kurulu, GAP Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne bağlı gümrük müdürlüklerinde çalışan personelin Covid-19'dan korunması amacıyla bin adet yüz koruyucu siperlik hibe etti.

GTO Yönetim Kurulu Üyesi ve TOBB Gaziantep GGK Doğal Üyesi Mustafa Eryoldaş'ın da katıldığı protokol töreninde imzaları, TOBB Gaziantep GGK Başkanı İbrahim Sarıca ve GAP Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Mehmet Tuncay Bayraktar attı.

İmza töreninde konuşan ve gümrük personelinin pandemi sürecinde stratejik bir görev üstlendiğinin altını çizen TOBB Gaziantep GGK Başkanı İbrahim Sarıca, "Salgın döneminde gümrük personelimiz de birçok zorluğa rağmen özveriyle çalıştı. Normalleşmenin başlamasıyla birlikte temas riskini en aza indirerek, güvenli bir şekilde çalışmalarının sağlanması kritik öneme sahip. Bu anlamda Genç Girişimciler Kurulu olarak Covid-19 virüsünden korunmada en etkili ekipmanlardan olan ve GETHAM tarafından üretilen yüz koruyucu siperliklerden hibe etmek istedik" dedi.

GAP Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne bağlı gümrük kapılarının Gaziantep'e büyük katkı sağladığını vurgulayan Başkan Sarıca, "Bizim ihracatımız, dış ticaretimiz bu kapıların sağlıklı işleyişine bağlı. Önümüzdeki süreçte çok daha kritik bir görev üstlenecekler. Özellikle salgın sonrası dönemde ihracat ve üretim kenti Gaziantep'e olan talep artıyor. Dijital dönüşümle beraber e-ticaret ve e-ihracatın giderek yaygınlaşması da yapacağımız iş birliklerinin, ortak çalışmaların önemini ortaya koyuyor. Biz Gaziantepli genç girişimciler, iş insanları olarak ülkemiz ve şehrimizin gelişimi için, daha iyi bir gelecek için elimizden gelen desteği her alanda sağlamaya hazırız" şeklinde konuştu.

GAP Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Mehmet Tuncay Bayraktar da, Gaziantep'in emsal şehirlere göre girişimcilik anlamında çok önde olduğunu ve örnek teşkil ettiğini söyleyerek, "Bu şehir de nasıl daha fazla üretebilirim düşüncesi hakim. Bir ticaret ruhu var, anlayışı var. Bu gerçekten de takdir edilesi. Bize düşen de bu şehrin işini kolaylaştırmak, 7 milyar dolarlık ihracatı olan bir kente yakışır hizmet vermek Gaziantep Genç Girişimciler Kurulumuzun bu anlamda desteğine de çok teşekkür ediyorum. Birlik ve beraberlik içerisinde, yeni iş birlikleriyle ülkemizi bir adım daha ileriye götürmek için çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

TOBB Gaziantep GGK'nin bin adet hibe ettiği ve GTO iştiraki GETHAM'da tasarlanıp üretilen yüz koruyucu siperlikler, görev alanı Gaziantep, Adıyaman Şanlıurfa ve Kilis illerini kapsayan GAP Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne bağlı gümrük müdürlükleri ve gümrük kapılarında çalışan personele verilecek. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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