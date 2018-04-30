Genç Girişimcilerden Gso'ya Ziyaret

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Gaziantep Genç Girişimciler Kurulu Başkanı İbrahim Yetkinşekerci, Gaziantep Sanayi Odası'na (GSO) ziyarette bulundu.



Yetkinşekerci, Gaziantep Genç Girişimciler Kurulu üyeleriyle GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi'yi ziyaret ederek, oda yönetimine seçilmeleri dolayısıyla hayırlı olsun dileklerini iletti ve kurullarının çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Ünverdi de TOBB Genç Girişimciler Kurulu Başkan ve üyelerine ziyaret için teşekkür ederek, hep birlikte Gaziantep ve Türkiye ekonomisinin büyümesi ve gelişmesi için gayret göstereceklerini söyledi.

Genç girişimcilerin çalışmalarını her zaman takdir ettiklerini ve kendilerine destek vermeye devam edeceklerini dile getiren Ünverdi, Türkiye ekonomisinin gelişmesinde, girişimciliğin önemine vurgu yaptı.

Ziyaret sırasında, GSO Yönetim Kurulu üyeleri Ercan Sayın, Mustafa Özmermer, Mustafa Özgüler, Başar Küçükparmak ve Hakan Aslansoy da hazır bulundu.