Genç girişimcilerden beyin göçüne karşı "kurumlar arası iş birliği" çağrısı Genç Girişim ve Yönetişim Derneği (GGYD) Başkanı Nezih Allıoğlu, Ankara'dan beyin göçünün engellenemediğini belirterek, "Yüksek eğitimli nüfusun sanayi ve ticarette daha etkin değerlendirilmesi noktasında kurumların güçlü iş birliğine ihtiyaç var." ifadesini kullandı.

Genç Girişim ve Yönetişim Derneği (GGYD) Başkanı Nezih Allıoğlu, Ankara'dan beyin göçünün engellenemediğini belirterek, "Yüksek eğitimli nüfusun sanayi ve ticarette daha etkin değerlendirilmesi noktasında kurumların güçlü iş birliğine ihtiyaç var." ifadesini kullandı.

Allıoğlu, yazılı açıklamasında, Ankara'nın 6 milyona yaklaşan nüfusu ve ürettiği ekonomik değerle ülke ekonomisinin lokomotif kentlerinden biri olduğunu bildirdi.

Gayrisafi yurt içi hasıladaki payı, dış ticaretteki rolü ve ülke istihdamına katkısı bakımından başkentin önemli bir konumda olduğunu vurgulayan Allıoğlu, "Sayılı üniversiteleri, yüksek nitelikli insan gücü, gelişmiş teknoparkları ve Ar-Ge merkezleriyle, güçlü organize sanayi bölgeleri ve teknoloji transfer ofisleriyle Ankara, ekonomik konumunu çok daha üst sıralara taşıyabilir." değerlendirmesinde bulundu.

"Beyin göçünü engelleyemiyoruz"

Ankara'da 1 milyondan fazla genç nüfusun yaklaşık yüzde 30'unun üniversite ve üzeri eğitime sahip olduğuna dikkati çeken Allıoğlu, bu oranın giderek arttığının altını çizdi.

Allıoğlu, başkentin ileri teknolojideki istihdam oranlarında da çok iyi konumda olduğuna işaret ederek, "Avrupa İstatistik Ofisinin hazırladığı ileri teknolojideki istihdam oranlarına göre Ankara, yüzde 3,1 ile İzmir ve İstanbul'un önünde. Eğitimli nüfus için çekim merkezi olmasına karşın yüksek lisans ve üzeri eğitimlilerin göçünü de engelleyemiyoruz." ifadelerini kullandı.

Ankara'da yüksek eğitimli nüfusun sanayi ve ticarette daha etkin değerlendirilmesi noktasında kurumların güçlü iş birliğine ihtiyaç duyulduğunu belirten Allıoğlu, şunları kaydetti:

"Öteden beri savunduğumuz konulardan biri üniversite-iş dünyası iş birliğinin sağlam temeller üzerine oturtulmasıdır. Gençler henüz üniversite sıralarındayken iş dünyasıyla buluşturulmalı, mezuniyet sonrası da beyin göçünün önüne geçilmelidir. Artık biliyoruz ki teknoloji ne denli ilerlerse ilerlesin, teknolojiyi kullanacak, yönetecek, katma değer yaratacak yüksek eğitimli iş gücünden yararlanmadığımız sürece ekonomide kalıcı büyüme sağlayamayız. Ankara bu anlamda fırsatlar şehridir ve bu fırsatlar iyi değerlendirilmelidir."

Kaynak: AA