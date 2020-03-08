Genç girişimciler Türkiye finali için yarıştı Genç girişimciler Türkiye finali için yarıştı Atakum Belediyesi tarafından düzenlenen Girişimci Parkı Finalinde 200 kişiden oluşan 40 takım Türkiye finali için yarıştı.

Genç girişimciler Türkiye finali için yarıştı

SAMSUN - Atakum Belediyesi tarafından düzenlenen Girişimci Parkı Finalinde 200 kişiden oluşan 40 takım Türkiye finali için yarıştı.

Gençlerin projelerinin yarıştığı Girişimci Parkı Finali Samsun Büyükşehir Belediyesi Atakum Sanat Merkezi'nde yapıldı. 200 kişiden 40 grubun yarıştığı finalde, sona kalan 10 takım ilk üçe girmek için jüri karşısına çıktı. Dikkat çeken projelerin yer aldığı yarışmada genç girişimciler projelerini tanıttılar.

Finaller hakkında açıklamalarda bulunan Dijital Pazarlama Uzmanı Burak Öksüz, "Yarışmaya karılan arkadaşlarımız 48 saat boyunca girişimcilik maratonunda mücadele verdi. Katılımcılar 48 saat boyunca yarışma alanından ayrılmadan projelerini yazdılar. Finalde öğretim üyelerinden oluşan jürimiz projeleri değerlendiriyorlar. Sunulan projelerden birinci, ikinci ve üçüncü olan projeler Türkiye'deki diğer girişimcilik maratonlarına katılım sağlayabilecekler. Yarışmacılar genel olarak üniversite öğrencilerinden oluşuyor. İlk başta 200 katılımcı maratona 5'erli grup halinde katıldılar. Ön jüride bu sayı 50 kişiye yani 10 gruba düştü. Finalde de dereceye giren gruplar belli olacak" dedi.

Atakum Belediyesi'nin her zaman gençlerin yanında olduğunu vurgulayan Öksüz, şunları söyledi:

"Atakum Belediyesi olarak özellikle üniversite öğrencilerine daima destek olmak istiyoruz. Her zaman girişimciliğe, dijital dünyadaki dönüşüme katkıda bulunmak için Atakum Belediyesi olarak elimizden ne geliyorsa yapmaya devan edeceğiz."

Yarışmada ilk 3'e giren gruplar Türkiye finallerinde yarışma hakkı kazanacak.

Kaynak: İHA