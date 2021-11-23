Genç girişimciler Start/Tup21'de

BALIKESİR (Habermetre) - Tekno-Girişimci Gençlik Zirvesi (Start/Tup21) Balıkesir Avlu Kongre ve Kültür Merkezi'nde başladı. 23-26 Kasım tarihleri arasında devam edecek zirvede genç girişimciler, özel sektör firma temsilcileri ile bir araya gelerek deneyim ve bilgi paylaşımı sağlayacak.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Balıkesir İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü ve Balıkesir Üniversitesi ortaklığında yürütülen ve Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı tarafından desteklenen Tekno-Girişimci Gençlik Zirvesi (Start/Tup21) Balıkesir Avlu Kongre ve Kültür Merkezi'nde başladı. 23-26 Kasım tarihleri arasında devam edecek zirvede Balıkesir Büyükşehir Belediyesi; BASKİ Genel Müdürlüğü, Espor Dijital Gençlik Merkezi, Şehir Araştırmaları ve Teknoloji Geliştirme Merkezi NE1O birimleriyle zirveye katıldı.

GENÇLER İŞ VE STAJ İMKANI BULACAK

Balıkesir İl Milli Eğitim Müdürlüğü ev sahipliğinde; Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Balıkesir Üniversitesi ortaklığında düzenlenen, teknoloji ve girişimcilik üzerine konferans, panel, atölye çalışması ve teknoloji yarışmalarının yer aldığı zirveye, lise ve üniversite öğrencileri, mezunlar, gençler ve genç girişimciler katılım sağladı. Zirve süresince katılımcıların kamu ve özel sektör firma temsilcileri ile bir araya gelerek deneyim ve bilgi paylaşımı sağlamaları, yüz yüze iletişim kurarak iş ve staj imkanlarından faydalanmaları amacıyla "Start/Tup21 Kariyer Günleri" gerçekleştirilecek. Start/Tup21 Zirvesi, teknoloji ve girişimcilik üzerine son gelişmelerin paylaşılması ve tartışılması için bu alanda yer alan önemli isim ve kurumları bir araya getiren önemli bir faaliyet.

AÇIK VERİ, AKILLI DURAKLAR, AKILLI KAVŞAKLAR

Teknolojinin nimetlerinden en üst düzeyde yararlandığı iletişim çağında bilgiye ulaşmanın hızının giderek kısaldığı ve bilgi alma yöntemlerinin değiştiğini ifade eden Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, " 2019 yılında göreve geldiğimizde günümüz trendlerine uygun olarak yaptığımız ilk işlerden biri Akıllı Şehir Şube Müdürlüğünü kurmak oldu. Veriye Dayalı Kent Yönetimi Projesi, Açık veri, akıllı duraklar, akıllı kavşaklar ve ücretsiz wifi hizmetlerini hayata geçirirken bir yandan da vatandaşlarımızın dijital haklarının korunmasına öncülük eden çalışmaları hayata geçiriyoruz. Çalışmalarımızdaki tüm bu dijital uygulamalar Belediyemizin sunucularında barındırılmakta ve güçlü bir güvenlik alt yapısı ile vatandaşlarımızın bilgi ve veri güvenliği sağlanmaktadır. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi olarak veriye dayalı politikayı önemsiyor, daha inovatif daha vizyoner düşünüyor, geçmişe bakarak geleceğe yön veriyoruz" dedi.

SU SAYACI DRONE İLE HAVADAN OKUNUYOR

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi iştiraki Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresinin (BASKİ) çalışmalarının ardından kentteki binlerce abone sayacının drone ile uzaktan okunmaya başlandığını belirten Başkan Yılmaz, projenin kayıp kaçağı önleyeceğini ve sayaç okumadaki zorlukları ortadan kaldıracağını söyledi. Yılmaz, akıllı sayaçları eskileriyle ücretsiz değiştirdiklerini belirterek, "Ortak akılda buluştuk. Binalarda okuma işini iki haftada yaparken ve herkesi rahatsız ederken ve zamanında okuyamadığımız için insanların faturalarını tam tarihinde alamadığı bir yerden yukarıya kaldırdığımız drone buradaki akıllı sayaçların hepsini okuyoruz. Bu sistemimizi il geneline yaymak için çalışmalarımız devam ediyor" dedi.

TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK ESPOR MERKEZİ

Genç Dostu Şehirler Fikir ve Proje Yarışması'nda dereceye girerek Balıkesir'e ödül getiren 'Balıkesir Dijital Gençlik Merkezi'nin faaliyete başladığını belirten Başkan Yılmaz, "Gençlere; Espor, sosyal medya gibi dijital altyapıda gerçekleşen faaliyetler üzerine eğitim ve pratik çalışmaları yaptırılacak, gençlerin kötü alışkanlıklardan kurtulmaları sağlanmaya çalışılacak proje kapsamında yapılacak olan "Balıkesir Dijital Gençlik Merkezi" Türkiye'nin en büyük ve en kapsamlı Espor merkezi olarak tesis edilecek" dedi.

NE10 ŞEHRİN DEĞİŞEN TALEPLERİNİ KARŞILIYOR

NE10 Şehir Araştırmaları ve Teknoloji Geliştirme Merkezi, şehre yönelik hizmetlerde, Balıkesirli hemşehrilerin, değişen taleplerini karşılamak üzere Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından kuruldu. Merkezin "Yenilikçi Belediyecilik Yaklaşımını" esas aldığını dile getiren Başkan Yılmaz, NE10'un, kendisini sürekli geliştirebilen, bilgi ve uzmanlığa dayalı bir hizmet perspektifi ile faaliyet gösterdiğini söyledi. NE10, şehrin gelecekteki ihtiyaçlarına veriye dayalı öngörülerle çözümler üretiyor. Çözümlerin temelinde ise yenilikçi teknoloji ve yaklaşımları tercih ediyor. Merkez; İstihdam ve İnsan Kaynakları Geliştirme, Girişimcilik ve Kuluçka, Kent Araştırmaları, Teknoloji ve Proje Geliştirme, Genç Teknoloji birimlerinden oluşuyor.

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