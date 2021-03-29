Genç girişimciler, kadın başkanla "Devam" dedi
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Genç girişimciler, kadın başkanla "Devam" dedi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Genç girişimciler, kadın başkanla 'Devam' dedi

Genç Liderler ve Girişimciler Derneği (JCI) İzmir Şubesinde başkanlık görevi üst üste 4. kez kadın başkana devredildi.

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Genç Liderler ve Girişimciler Derneği (JCI) İzmir Şubesinde başkanlık görevi üst üste 4. kez kadın başkana devredildi. Her yıl yapılan genel kurul pandemi koşullarından dolayı gecikince 3 ay daha görevde kalan eski başkan Pınar Gürkan, bayrağı Açelya Baç'a devretti.

JCI İzmir Şubesi Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi. 3 ay önce düzenlenmesi planlanan ancak pandemi tedbirleri nedeniyle ertelenen genel kurul, üyelerin katılımıyla gecikmeli olarak yapıldı. Genel kurul sonucunda Pınar Gürkan, görevini Açelya Baç'a devretti. Böylelikle dernek, üst üste 4. dönemde de kadın bir girişimcinin başkanlığında yoluna devam etme kararı aldı.123 ülkede 200 bin aşkın üye ile faaliyet gösteren bir dernek olduklarını belirten Baç, çalışmalarına artan kararlılıkla devam edeceklerinin altını çizdi.

"Kadın isterse başaramayacağı şey yok"

Derneğin İzmir şubesinde 4. kadın başkan olduğunu hatırlatan Baç, "Kadın isterse başaramayacağı şey yok. Üyelerimizle birlikte geçmiş yıllarda olduğu gibi, Birleşmiş Milletlerin (BM) kalkınma hedefleri doğrultusunda hem ulusal hem de uluslararası çapta projelere imza atacağız. İş dünyasına yönelik çalışmalarımızın yanı sıra üyelerimizi liderlik ve girişimcilik becerilerine de atıfta bulunarak toplumun pozitif gelişimine katkı sağlamak istiyoruz" dedi.

"Önemli başarılara imza attık"

Eski başkan Gürkan ise başkanlık yaptığı dönemin, tüm dünyayı sarsan Covid-19 salgını dönemine denk geldiğini hatırlatarak, "Bizler fiziken bir araya gelemesek de bu dönemi online olarak gerçekleştirdiğimiz proje ve toplantılarla verimli bir şekilde kullanmaya çalıştık. Bu sistemde de önemli başarılara imza attık. Aynı başarıların yeni dönemde artacağına olan inancım tam" diye konuştu. - İZMİR

Genç girişimciler, kadın başkanla 'Devam' dedi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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