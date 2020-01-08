Genç girişimciler, Baskil Belediye Başkanı Akmurat'ı ziyaret etti
Haberler » Güncel » Genç girişimciler, Baskil Belediye Başkanı Akmurat'ı ziyaret etti - Haber

Genç girişimciler, Baskil Belediye Başkanı Akmurat'ı ziyaret etti

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Elazığ Genç Girişimciler Kurulu Baskil ilçesine geldi.

08.01.2020 16:22 | Son Güncelleme: 08.01.2020 16:22
Genç girişimciler, Baskil Belediye Başkanı Akmurat'ı ziyaret etti

Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Girişimciler Kurulu ilçesine geldi.

Elazığ Genç Girişimciler Kurulu Başkanı Tuncay Çeçen başkanlığındaki heyet, ilçedeki temaslarının ardından Baskil Belediye Başkanı İhsan Akmurat'ı makamında ziyaret etti.

Başkan Akmurat yaptığı konuşmada, ilçede kurulacak Baskil Organize Sanayi Bölgesinin yapım sürecini genç girişimcilerle değerlendirdiklerini söyledi.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler