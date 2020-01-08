Genç girişimciler, Baskil Belediye Başkanı Akmurat'ı ziyaret etti
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Elazığ Genç Girişimciler Kurulu Baskil ilçesine geldi.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Elazığ Genç Girişimciler Kurulu Baskil ilçesine geldi.
Elazığ Genç Girişimciler Kurulu Başkanı Tuncay Çeçen başkanlığındaki heyet, ilçedeki temaslarının ardından Baskil Belediye Başkanı İhsan Akmurat'ı makamında ziyaret etti.
Başkan Akmurat yaptığı konuşmada, ilçede kurulacak Baskil Organize Sanayi Bölgesinin yapım sürecini genç girişimcilerle değerlendirdiklerini söyledi.