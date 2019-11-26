Genç girişimci ve esnafa yönelik pazarlama ve markalaşma eğitimi

26.11.2019 15:02 | Son Güncelleme: 26.11.2019 15:02

Kırşehir'de Ticaret Bakanlığı Esnaf Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürlüğünün "Genç Fikirler Atölyesi" programı kapsamında esnaf, genç girişimci ve öğrencilere yönelik pazarlama ve markalaşma eğitimi verildi.

Ticaret İl Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) Yabancı Diller Yüksekokulu konferans salonunda eğitim verildi.

Eğitimde konuşan Esnaf Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü Strateji Geliştirme ve Finansman Dairesi Başkanı Damla Ebru Aktaş, pazarlama ve markalaşmada önemli kazanımlar sağlanması için eğitimlerin öneminden bahsetti.

KAEÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Gökbel de girişimciliğin ülke ekonomisi açısından son derece önemli bir kavram olduğunu, rekabet gücünün artırılmasıyla ekonominin de kalkınacağını kaydetti.

Gökbel, ekonomiyle ilgili birçok kavramı 8. yüzyıl sonlarında Ahi Evran Veli'nin ortaya çıkardığını, uygulamaya başladığını ve bir çoğunun da şu an kullanıldığını aktardı.

İktisat ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Banu Külter Demirgüneş ise dünya pazarlarındaki markaların online olarak satışlara devam ettiğini, yeni istihdamlar sağlamak, yeni ekonomik kazanımlar için dünya pazarlarında yer almak gerektiğini belirtti.

"Genç Fikirler Atölyesi" eğitimi kapsamında, "Davranışsal ekonomi, elektronik pazarlama, ihracat potansiyeli" konularında sunum yapıldı.

Kaynak: AA