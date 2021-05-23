Genç girişimci Serdar Noorzad: "Pandemi sürecinde Türkiye dışa bağımlı kalmadı"
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Genç girişimci Serdar Noorzad: "Pandemi sürecinde Türkiye dışa bağımlı kalmadı"

Genç girişimci Serdar Noorzad: 'Pandemi sürecinde Türkiye dışa bağımlı kalmadı'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Pandemi dolayısıyla ülke ekonomilerinin zor bir süreçten geçtiğini belirten Noorzad Şirketler Grubu CEO'su Serdar Noorzad, "Doğru hamleler yapılırsa, pandemiden sonra Türkiye dünya ekonomisinde söz sahibi ülkelerden biri olur" dedi.

Pandemi dolayısıyla ülke ekonomilerinin zor bir süreçten geçtiğini belirten Noorzad Şirketler Grubu CEO'su Serdar Noorzad, "Doğru hamleler yapılırsa, pandemiden sonra Türkiye dünya ekonomisinde söz sahibi ülkelerden biri olur" dedi.

Noorzad Petrokimya Şirketi CEO'su Serdar Noorzad, pandemi döneminde dünya ülkelerinde meydana gelen ekonomik durgunluğa değindi. Ancak Türkiye'nin genç nüfusu ile birlikte pandemiden sonra dünya ekonomisinde söz sahibi ülkelerden biri olacağını söyleyen Noorzad, " Pandemi yüzünden pek çok ülkenin ekonomisi zor dönemlerden geçiyor. Ama aşının bulunmasından sonra aşılamayı büyük ölçüde tamamlayan ülkeler yavaş yavaş normal hayata dönmeyi başardı. Türkiye'de aşılamanın büyük kısmını tamamladıktan sonra dünya ekonomisinde söz sahibi ülkelerden biri olacak. Çünkü pandemi yasaklarında dahi üretim durmadı ve fabrikalar çalışmaya devam etti. Üretim devam ettiği için Türkiye dışa bağımlı kalmadı. Hatta pek çok ülkeye ihracat gerçekleştirdi" dedi.

"Bazı krizler akıllı kişilerin elinde fırsata dönüştürülebilir" diyen Serdar Noorzad, "Bizim ekonomi kurmaylarımız da pandemi krizini fırsata çevirecek hamleleri yapmayı başardığı takdirde pandemiden sonra ülkemiz dünyadaki ekonomi piyasalarında belirleyici rol oynayabilir. Bizler iş insanları olarak bu konuda devlete destek olmaya her zaman devam edeceğiz. Önemli olan bütün iş kollarının bu bilinçte olması ve gereken hamleleri zamanında yapmalarıdır. İşte o zaman bu ülkenin önünde engel kalmayacaktır. Dünya ekonomileri içinde bir yıldız gibi yükselecektir" diye konuştu. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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