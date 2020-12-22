"Genç Girişimci Online Network Projesi"nin Bursa toplantısı 21 Ocak 2021'de yapılacak

Ticaret Bakanlığınca hayata geçirilen "Genç Girişimci Online Network Projesi" kapsamında, 21 Ocak 2021'de Bursa'daki genç girişimcilere yönelik çevrim içi toplantı gerçekleştirilecek.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, İhracat Genel Müdürlüğü Kadın ve Genç Girişimciler İhracat Daire Başkanlığınca hazırlanan projeyle ülke ihracatının artırılması vizyonuna ve genç girişimcilerin ihracata yönelmelerine katkı sağlamak amacıyla bu kesim için bir "network" ağı oluşturulduğu bildirildi.

Proje kapsamında yapılacak toplantıların ihtiyaç duyuldukça tüm illerde gerçekleştirileceği ifade edilen açıklamada, projeyle ulusal düzeyde tüm genç girişimcilere ulaşılması ve gerekli bilgilendirmelerin yapılabilmesinin amaçlandığı duyuruldu.

Ayrıca açıklamada, Bursa'daki girişimcilere yönelik toplantının 21 Ocak 2021'de saat 10.30'da "Zoom" uygulaması üzerinden yapılacağı belirtildi.

Açıklamada, "Bu çerçevede, İl Müdürlüğünce kentte faaliyet gösteren tüm genç girişimcilerin ve genç girişimcilere yönelik sivil toplum kuruluşlarının söz konusu toplantılara davet edilmesi ve katılımı teyit edilen kişilerin bilgilerinin 'Teyitli Katılımcı Formu'na işlenerek, formun etkinlikten en az 5 iş günü önce tarafımıza 'kadingencihr@ticaret.gov.tr' e-posta adresine iletilmesi gerekmektedir." ifadesi kullanıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Büşra Nur Yılmaz