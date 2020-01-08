Genç girişimci Melike Balkın Karakaya'dan kadınlara iş dünyasına girme çağrısı

08.01.2020 12:48 | Son Güncelleme: 08.01.2020 12:53

Diyarbakır'da yaşayan genç girişimci Melike Balkın Karakaya, kadınlara iş dünyasına girme çağrısında bulundu. Karakaya kendisinin Diyarbakır'daki mobilya firmalarından birini işlettiğini, senelerdir bu sektörün içinde bir fiil çalışarak erkeklerin yoğun bir şekilde bulunduğu mesleğin inceliklerini öğrendiğini söyledi.



Genç kadın girişimci Melike Balkın Karakaya, azim ve sebatla sürdürdüğü mücadelesinde hem kadınlara hem bütün girişimcilere örnek teşkil ettiğini dile getirdi. Evli dört çocuk annesi, Karakaya, firmasını geçen sene açtığını kısa zamanda tanınarak, Diyarbakır'ın aranan mobilya firmalarından biri olduklarını belirtti. Karakaya, "Senelerdir bu sektörün içinde bir fiil çalıştım. Erkeklerin yoğun bir şekilde bulunduğu mesleğin inceliklerini öğrendim. Artık kadınların oto tamirciliği, otobüs şoförlüğü gibi erkek egemen sektörlere de girdiğini mutlulukla görüyoruz. Bölgemiz genelinde 'mobilya sektöründe neden bir bayan girişimci olmasın' dedim. İlk fikrimi ortaya attığımda, neredeyse herkesin 'yapamazsın, edemezsin ' gibi sözleriyle karşılaştım. Kendi ailemden bile böyle söyleyenler oldu. Azim, sabır ve gayretle olmayacak iş yok. Dürüst hızlı ve en iyi kalitede çalıştığınız zaman başarıya ulaşabiliyorsunuz. İlk etapta, küçük bir yer açtım. Zamanla piyasaya ağırlığımızı koyunca, tanınmaya başladık. Zamanla teşhir ürünlerimiz sergilemek için büyük bir showroom mağazası açtık. Esas hedefim, ilerleyen zamanlarda seri üretime geçebilmek. Devletimizin kadınları iş hayatına teşvik etmesi en büyük avantajım oldu. Ulaştığımız nokta, hem benim ve hemcinslerim açısından gurur verici bir durum. Hem kentimizin ekonomisine katma değer katmak, hem de insanlarımıza istihdam alanı oluşturmak da ayrı bir mutluluk. Kararlılığım ve dik duruşumun yanı sıra, ekip arkadaşlarımın da işi sahiplenip çalışmaları, başarıyı getirdi. Sektörümüzün en idealist ve gayretli insanlarıyla uyum içinde çalışarak, kaliteli ürünler üretiyoruz. Misyonumuz, donatım anlamında bütün resmi-özel kurum ve kuruluşlara en iyi ve en hızlı şekilde ulaşmak, serbest rekabet piyasasında bayanların da var olduğunu göstermek. Kuruluş amacımız ile görevlerimizin tam anlamıyla birebir örtüşmesi noktasında, disiplin anlayışımızdan kopmadan, planlı ve programlı çalışarak, hedeflerimizi gerçekleştirme yolunda emin adımlarla ilerliyoruz. Misyonumuz doğrultusunda, vizyonumuz gelecekte daha büyük kitlelere hitap etmek amacıyla firmamızı seri imalat yapan konuma getirmek. Böylelikle hem daha fazla insanımıza istihdam alanı oluşturacağımız gibi, hızla gelişen mobilya sektöründe daha teknolojik ve ergonomik ürünler üreteceğiz" dedi.



Karakaya kadınların iş hayatına atılırken cesur olmasını isteyerek azmin elinden hiç bir şeyin kaçamayacağını söyledi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA