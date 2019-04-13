Genç Girişimci, İthalat İle Çıktığı Yolculukta 10'dan Fazla Ülkeye İhracat Yapar Oldu

ARS Slim ve Temizlik Malzemeleri firma sahibi Berkin Saygı, "İtalya ve İspanyol teknolojilerini Türkiye'ye getiren bir firmayız. Granit slim, mermer parlatma, mermer cilalama ve kimyasal koruyucular bizim ülkemizde yaptığımız iş kolları arasında. Getirdiğimiz ürünlerin en büyük avantajı bu sektörde çalışan firmalara en basit ve en iyi yöntemde sorunları hızlı ve pratik şekilde çözmelerine yardımcı oluyor. Biz doğal taşlara zarar vermeden müşterilerimizi memnun etmek istiyoruz." dedi.

"KALİTE İLE SORUNU ÇÖZÜYORUZ"

Firma Sahibi Berkin Saygı, "Getirdiğimiz ürünleri tamamı orijinal ve kaliteli ürünler. Paranın karşılığını tam olarak veren ürünler. Kötü ürünlerle yapılan başarısız çalışmalar sonucunda insanların malasef bu sektöre karşı bir tepkileri var. Biz kaliteli hizmet ile bu sorunu ortadan kaldırmaya çalışıyoruz. Müşterilerin mutlu olması bizi mutlu ediyor." şeklinde konuştu.

"İHRACATIMIZI AĞIMIZI GENİŞLETMEK İSTİYORUZ"

Berkin Saygı, "Ürünlerimiz Türkiye'nin her noktasında hizmete açık durumda. Bunun dışında Azerbaycan, Irak, İran, Bahreyn, Katar ve Kazakistan gibi ülkelere de ihracat yapıyoruz. Gelecekte sektörümüzü ileri taşıyıp bir kalite getirmek istiyoruz. Doğal taşlara zarar vermeden temizleyip müşterilerimizi memnun etmek istiyoruz. " ifadelerini kullandı.