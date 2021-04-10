Genç girişimci iş kadını Nuriye Hagi Atak, ödüle doymuyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Genç girişimci iş kadını Nuriye Hagi Atak, ödüle doymuyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Genç girişimci iş kadını Nuriye Hagi Atak, ödüle doymuyor

Sultanbeyli Epilady Kişisel Bakım ve Güzellik Salonu sahibi iş kadını Nuriye Hagi Atak, ödüle doymuyor.

EURO 2020'de stadyum kapasiteleri belli oldu! Milli Takım'ın maçında tribünler dolup taşacak
EURO 2020'de stadyum kapasiteleri belli oldu! Milli Takım'ın maçında tribünler dolup taşacak

Sultanbeyli Epilady Kişisel Bakım ve Güzellik Salonu sahibi iş kadını Nuriye Hagi Atak, ödüle doymuyor. Atak, Türkiye'nin en başarılı 100 kadın arasında yer alarak, ödüle layık görüldü.

Beş yıl önce kurulan Epilady'nin sahibi başarılı iş kadını, Türk İş Kadınları Rehberi tarafından düzenlenen ödül töreninde Türkiye'nin en başarılı 100 kadını arasında yer alarak ödüle layık görüldü. Törende, iş dünyasının nabzını tutan başarılı kadınlarına plaket takdim edildi. Türk İş Kadınları Rehberi, iş dünyasındaki iş kadınlarının başarılarının ve gücünün tespitini amaçlıyor. Ayrıca, profesyonel iş kadınlarının güçlerini birleştirmesini, bilgi ve tecrübe alışverişini hedefliyor.

"Beş yılda 5 ödül"

Başarılı iş kadını Nuriye Hagi Atak, 5 yıl içinde 5 farklı ödüle layık görüldü. Geçtiğimiz aylarda "Golden Summit Awards 2020" (Altın Zirve Ödülleri) ödül töreninde "Yılın Kişisel Bakım ve Güzellik Salonu" kategorisinde ödüle layık görülen Atak, daha önce de Gelin Damat Dergisi, Sultanbeyli Birleşik Esnaf ve Sanatkarlar Odası (SUBESO) ve Sultanbeyli İş Kadınları Derneği (SUİŞKAD) tarafından da çeşitli ödüller aldı. Atak, sosyal sorumluluk projelerine verdiği destek ile tanınıyor. Özellikle şehit aileleri ve engellilere verdiği desteklerle takdir topluyor. - İSTANBUL

Genç girişimci iş kadını Nuriye Hagi Atak, ödüle doymuyor
Genç girişimci iş kadını Nuriye Hagi Atak, ödüle doymuyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Özgür Özel Mustafa Şentop Adil Karaismailoğlu
Magazin Burak Deniz Oğuzhan Koç Acun Ilıcalı İbrahim Tatlıses
Spor Cenk Tosun Ozan Tufan Abdullah Avcı Mustafa Cengiz Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Abd Medya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Genç girişimci iş kadını Nuriye Hagi Atak, ödüle doymuyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.4.2021 09:44:12. #1.15#
title